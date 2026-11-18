Un coche de la Policía Nacional en el centro de Valladolid. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado el ingreso inmediato en prisión de un varón detenido tras amenazar con un cuchillo a una empleada de un supermercado de Valladolid para cometer un robo y el cual había sido identificado y detenido previamente hasta en cinco ocasiones a lo largo de una semana por hechos delictivos similares.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido el 14 de noviembre, cuando amenazó a la cajera de un supermercado para robar y afirmó que portaba un cuchillo.

Los hechos ocurrieron sobre las 00.05 horas del día 13 de noviembre, cuando agentes uniformados que realizaban labores de prevención de la delincuencia y atención al ciudadano a bordo de un vehículo policial rotulado fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 para acudir con urgencia a un establecimiento ubicado en el centro de la ciudad.

A los agentes se les informó que en el lugar se había producido un robo con la participación de un individuo que, presuntamente, portaba un cuchillo. A su llegada, las autoridades se entrevistaron con la encargada del establecimiento, quien manifestó que el autor acababa de abandonar el local.

Según su relato, el individuo se dirigió previamente a una de las cajeras y, con una actitud fría, le comunicó que iba a cometer un robo, aseguró que no quería hacerle daño, que llevaba un cuchillo y que regresaría al establecimiento cuantas veces quisiera.

Tras estas amenazas, el sospechoso accedió al interior del comercio, se apoderó de numerosos productos, entre ellos varias conservas y botellas de aceite, y abandonó el lugar precipitadamente cuando la responsable del establecimiento alertó a la Policía Nacional.

Durante las primeras gestiones de investigación, uno de los agentes actuantes reconoció al presunto autor sin ningún género de dudas, al tratarse de una persona conocida policialmente por haber protagonizado anteriormente otros hechos de características similares.

Aproximadamente una hora después del robo, cuando los agentes realizaban labores de vigilancia en una zona conocida por el menudeo y consumo de sustancias estupefacientes frecuentada habitualmente por el sospechoso, lograron localizarlo y procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

La detención se enmarca en una investigación más amplia sobre la actividad delictiva desarrollada por el arrestado durante los últimos días.

Concretamente, el individuo había sido relacionado con un robo cometido el pasado 8 de noviembre y dos robos ocurridos el 11 de noviembre por los que ya había sido detenido.

Los investigadores destacan que, en el plazo aproximado de una semana, el ahora detenido había sido detenido o identificado en cinco ocasiones como presunto autor de robos con fuerza, hurtos y robos con violencia o intimidación, un contexto en el que los agentes observaron una evolución creciente en el uso de la violencia y la intimidación durante la comisión de los hechos delictivos.

Tras su detención, fue trasladado a dependencias policiales para la tramitación de las correspondientes diligencias. Así, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su inmediato ingreso en prisión.