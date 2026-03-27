Problemas de circulación en la VA-30 por el vuelco de un camión a la altura de La Cistérniga

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VALLADOLID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un accidente en el que se han visto implicados una furgoneta y un camión, que ha volcado al salirse por un terraplén, provoca a estas horas problemas de circulación en la VA-30 a la altura de La Cistérniga dirección Soria.

Los hechos se han producido a las 13.04 horas, momento en el que la sala del centro de Emergencias del 1-1-2 ha recibido varias llamadas que alertaban del siniestro y que había dos personas fuera de los vehículos que solicitaban asistencia médica.

El 1-1-2 ha dado aviso a Bomberos, hay derrame de combustible, Guardia Civil, Policía Local y Nacional y a servicios de Emergencias-Sacyl.

De momento se desconocen más datos sobre la filiación de los varones y el alcance de sus heridas.