Problemas de circulación en la VA-30 por el vuelco de un camión a la altura de La Cistérniga

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl
Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 27 marzo 2026 13:33
Seguir en

   VALLADOLID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Un accidente en el que se han visto implicados una furgoneta y un camión, que ha volcado al salirse por un terraplén, provoca a estas horas problemas de circulación en la VA-30 a la altura de La Cistérniga dirección Soria.

   Los hechos se han producido a las 13.04 horas, momento en el que la sala del centro de Emergencias del 1-1-2 ha recibido varias llamadas que alertaban del siniestro y que había dos personas fuera de los vehículos que solicitaban asistencia médica.

   El 1-1-2 ha dado aviso a Bomberos, hay derrame de combustible, Guardia Civil, Policía Local y Nacional y a servicios de Emergencias-Sacyl.

   De momento se desconocen más datos sobre la filiación de los varones y el alcance de sus heridas.

Contador

Contenido patrocinado