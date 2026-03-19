ProBurgos asumirá el museo sobre el Cid y las atracciones navideñas de plaza Mayor y San Fernando

La portavoz municipal Andra Ballesteros. - AYTO BURGOS

BURGOS 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha anunciado que el Ejecutivo local ha encomendado a la Sociedad de Promoción (ProBurgos) "la creación y puesta en funcionamiento de un espacio cidiano" en el antiguo centro de recepción de peregrinos, ubicado en la calle Asunción de Nuestra Señora y que se haga cargo de las muestras navideñas.

Ballesteros ha explicado que la puesta en marcha queda supeditada a la votación en el Consejo de Administración de la sociedad la próxima semana.

Por el momento, el diseño de contenidos del espacio dedicado al Cid "no está definido", a la espera de que el encargo sea firme, como ha explicado Andrea Ballesteros, quien ha pedido a los grupos políticos que estimen esta posibilidad de cara a encontrar un espacio adecuado para una muestra permanente sobre la figura del Cid.

Se trata de buscar una ubicación tras descartarse su ubicación en el arco de Santa María, debido a las protestas de los colectivos de artistas de la ciudad que tienen esta sala como referencia para sus exposiciones.

ProBurgos también se hará cargo de gestionar las muestras artísticas y culturales de Navidad en la Plaza Mayor y la Plaza del Rey San Fernando durante los próximos cinco años, una medida que Ballesteros ha asegurado que "es la mejor opción" para que los burgaleses "puedan disfrutar de los espectáculos de Navidad".

Ante la falta de personal en la Gerencia de Cultura y Turismo, la portavoz ha asegurado que la Sociedad de Promoción "tiene los medios necesarios" para desarrollar "con eficiencia estas propuestas".

La Junta de Gobierno también ha aprobado este jueves diversos expedientes de gestión municipal entre los que destaca el impulso al nuevo parque comercial en la carretera Madrid-Irún, en la zona de La Ventosa.

Así, se ha aprobado de forma inicial al estudio de detalle presentado por la mercantil Parque Comercial Arlanzón Burgos. Este documento permitirá el desarrollo de una unidad de suministro de combustible en las inmediaciones del nuevo complejo comercial que se levanta junto a la N-I.

Según ha explicado la portavoz municipal, la iniciativa deberá ser ratificada de manera definitiva por el Pleno del Ayuntamiento.

En el área de seguridad, se ha adjudicado a la empresa Castellana de Seguridad y Control el contrato de mantenimiento y conservación de los sistemas de alarma antiintrusión e incendios de las dependencias municipales, por 229.254 euros anuales; además de que se ha adhudicadola segunda prórroga del contrato de reparación y mantenimiento de viales públicos, conocido coloquialmente como 'Tele-baldosa'. Este servicio, fundamental para el arreglo de baches y pequeñas intervenciones en la vía pública, se extenderá desde el 4 de junio de 2026 hasta el 3 de junio de 2027.

En el apartado de personal, el Ayuntamiento ha acordado solicitar una subvención al Servicio de Empleo Público de Castilla y León (ECyL) por valor de 105.003 euros para el plan de empleo de 2026. Este proyecto, que cuenta con una aportación adicional de 200.000 euros de fondos propios municipales, contempla la contratación de diez personas para cubrir nueve puestos técnicos y auxiliares durante un periodo de seis meses.