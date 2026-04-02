La procesión General, con 33 pasos, escenificará este Viernes la Pasión de Cristo en las calles de Valladolid

Archivo - Procesión General de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de cofrades desfilarán mañana, Viernes Santo, en Valladolid en la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor, considerada fiel representación de la Pasión y Muerte de Cristo, desde la Sagrada Cena hasta el Entierro en el Santo Sepulcro, que desfilan precediendo a Nuestra Señora de las angustias.

En la procesión general, la más importante de todas las que se celebran en Valladolid y la de mayor interés artístico e iconográfico de España participan 20 cofradías que acompañarán a los 33 pasos que representan las escenas más destacadas del Nuevo Testamento y que convierten las calles del centro de la capital vallisoletana en un museo al aire libre.

'Jesús de la Esperanza', 'La Sagrada Cena', 'La Oración del Huerto', 'El Prendimiento', 'Las Lágrimas de San Pedro', 'Preparativos para la Flagelación', 'El azotamiento', 'El señor atado a la columna', 'Ecce-Homo', 'Nuestro Padre Jesús Nazareno', 'Camino del Calvario', 'Preparativos para la Crucifixión', 'Cristo Despojado', 'Cristo del Perdón', 'La elevación de la Cruz', 'Padre, perdónales porque no saben lo que hacen', 'Hoy estarás conmigo en el paraíso', 'Madre, ahí tienes a tu hijo', 'Dios mío, por qué me has abandonado', 'Sed tengo', 'Todo está consumado', 'En tus manos encomiendo mi espíritu', 'Santísimo Cristo de la Luz', 'Santo Cristo de la Preciosísima Sangre', 'San Juan Evangelista', 'El descendimiento', 'La Vera Cruz', 'Cristo de la Cruz a María', 'La Quinta Angustia', 'La Santa Cruz Desnuda', 'Cristo Yacente', 'Santo Sepulcro' y 'Nuestra Señora de las Angustias' escenificarán en las calles vallisoletanas la Pasión de Cristo.

El recorrido comienza a las 19.30 horas en la calle Angustias, desde donde se dirigirá por la Bajada de la Libertad, Fuente Dorada y Ferrari hasta la plaza Mayor, donde se han instalado unas gradas para que se pueda contemplar la escena en uno de los momentos de mayor recogimiento.

SALVE POPULAR Y BENDICIÓN DEL ARZOBISPO EN LAS ANGUSTIAS

La procesión general, una de las que despierta una mayor expectación entre los vallisoletanos y visitantes, que desde horas antes de su comienzo ocupan las aceras de las calles por donde discurre, se encamina después hacia la Plaza de Zorrilla y, por Miguel Íscar, Duque de la Victoria, desde donde se dirigirá a la plaza Cánovas del Castillo, lugar donde finalizará el acto religioso.