Proclamadas las 36 candidaturas al Pleno de la Cámara de Comercio de Valladolid, que no celebrará votaciones

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid no celebrará votaciones al quedar proclamadas las 36 candidaturas que conforman el Pleno.

Tras el cierre, el pasado jueves, del plazo de presentación de candidaturas al Pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid, la Junta Electoral provincial se reunió para examinar las candidaturas en el proceso electoral vigente.

Por ello, y al coincidir el número de puestos vacantes con las candidaturas presentadas, se han considerado electas al cumplir con los requisitos exigibles, han informado a Europa Press fuentes del Consejo de Cámaras de Castilla y León.

En este sentido, según prescribe el artículo 27 del reseñado Decreto 12/2015, los candidatos electos deberán tomar posesión de su cargo dentro del plazo de los tres días siguientes a su proclamación mediante escrito de aceptación remitido a la Secretaría General de la Cámara correspondiente.

Finalmente, el día para la constitución del pleno y elección de presidente y Comité Ejecutivo lo fijará la propia Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, lo que pondrá así punto final al proceso electoral.

Las candidaturas electas al Pleno --en diferentes grupos y categorías-- están integradas por Dulces y Conservas Helios, I de Redes Eléctricas Inteligentes, Signify Manufacturing Spain, CYL Ibersnacks, Michelin España Portugal, Todo Embalaje Packaging Consulting, Zarzuela Empresa Constructora, Construcciones y Obras Llorente; Patatas Meléndez, Labarga, Caramanzana Marketing y Medio Ambiente, Perfumería Ercilla, La Parrilla de San Lorenzo, Talleres Miguel de la Calle y Agencia y Transportes Callejo.

También se han proclamado las candidaturas de Iberaval Sociedad de Garantía Recíproca; Red Hospitalaria Recoletas, Jes Asesores y Gestores, Renault España, Carretillas Mayor, Aliados por la Integración CYL CEE, El Corte Inglés, Maestro Hernández Fernando e Hijos de Alberto Gutiérrez.

Asimismo, formarán parte del Pleno Carlos Magdaleno Fernández, Joaquín Ramón Reig Casanova, Mercedes Arana Vdaurrazaga, Fernando Pérez Martínez, Virginia Muñoz Álvarez y Catalina Araceli Aguado Calvo junto con las empresas Acor Sociedad Cooperativa, Lingotes Especiales, Emilio Estaban, Banco Sabadell, Abadía Retuerta e Industrias Maxi.