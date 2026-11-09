Prodestur Segovia aprueba 1,3 millones para la Red DTI, la 'Film Commission' y el turismo arqueológico y deportivo

Prodestur Segovia aprueba 1,3 millones de presupuesto para 2027. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector de Prodestur Segovia ha aprobado el proyecto de presupuesto para 2027 por un importe de 1.346.000 euros, una cuantía destinada al desarrollo de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI), la 'Provincia de Segovia Film Commission' y la promoción del turismo arqueológico y deportivo.

La sesión ordinaria ha estado encabezada por el presidente de la Diputación y del Consejo, Miguel Ángel de Vicente, con la participación del vicepresidente del organismo y diputado de Turismo, Javier Figueredo, así como de los representantes de las distintas fuerzas políticas. La partida aprobada dará continuidad a las actuaciones en materia de promoción turística, sostenibilidad, digitalización y servicio analítico agroalimentario.

Asimismo, el Consejo ha dado el visto bueno a la plantilla de personal del organismo autónomo, integrada por doce plazas laborales: un técnico medio de Turismo, dos auxiliares de Información Turística, dos administrativos, un ingeniero agrónomo, un técnico medio de Análisis Químicos, un técnico medio de Gestión Medioambiental, tres analistas de Laboratorio y un auxiliar de Laboratorio.

En el área de Turismo, cuya dotación económica ha crecido un 2,64 por ciento con respecto al ejercicio anterior, las cuentas permitirán afianzar la oficina provincial de rodajes con la catalogación de escenarios, consultoría especializada, portal web específico y coordinación con la Spain Film Commission.

De forma paralela, la institución provincial ha apostado por impulsar la integración en la Red DTI y el despliegue escalonado de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) en varios municipios segovianos, con el propósito de optimizar la competitividad, gobernanza y sostenibilidad del sector, además de dar seguimiento a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en las Hoces del Riaza.

En este marco, se ha previsto ampliar la campaña 'Un Mundo Entero por Descubrir' con nuevos vídeos y folletos, potenciar el cicloturismo a través de la web 'Pedalea Segovia' y mantener el programa 'Viajero, yo te enseñaré Segovia' con el foco en el patrimonio arqueológico.

Por otra parte, la entidad ha acordado la actualización de los precios públicos para las excursiones provinciales en autocar. A partir de este acuerdo, las rutas culturales con acceso a monumentos han quedado fijadas en 20 euros por persona, mientras que los itinerarios sin entrada monumental y las salidas de senderismo se han establecido en quince euros.

La estrategia de promoción turística se completará con la asistencia a ferias de referencia nacional e internacional como Fitur e Intur, la convocatoria del certamen fotográfico provincial y la organización de viajes de familiarización para touroperadores y prensa.

En el área técnica y agroalimentaria, el Laboratorio de Prodestur ha cerrado 2026 tras haber analizado cerca de 3.000 muestras de agua, suelos y vegetales, garantizando el control de 123 municipios y 48 piscinas municipales. El centro ha previsto solicitar a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) nuevas acreditaciones para plomo, Clostridium y toma de muestras de agua potable con el horizonte de 2028, además de mantener el soporte analítico, las pautas de abonado y la trazabilidad para figuras de calidad como el 'Garbanzo de Valseca', el 'Tomate de Martín Muñoz de las Posadas' y el 'Garbanzo de Labajos'.