La producción de alimentación animal en CyL tiene un papel "fundamental" y factura cerca de 2.400 millones de euros

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral (centro), en la presentación del nuevo proyecto de la cooperativa LAR-Agrocantabria en Villarejo de Órbigo (León). - JCYL

VILLAREJO DE ÓRBIGO (LEÓN), 19 (EUROPA PRESS)

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha destacado este viernes el papel "fundamental" de la industria de la alimentación animal, un negocio que tiene una facturación en la Comunidad cercana a los 2.400 millones de euros, de los cuales el 26 por ciento corresponde a cooperativas.

Al respecto, ha precisado que Castilla y León es la tercera autonomía productora de pienso y lidera la fabricación de piensos para la ganadería ovina, cunícola o acuicultura.

Además, ha hecho hincapié en el balance de la cosecha de cereal 2025, "histórica y excelente", con una producción de más de 8,4 millones de toneladas, un 26 por ciento más que el pasado año. Los rendimientos se han situado en 4.600 kilos por hectárea, que tomando como referencia lo de los últimos 15 años, son similares a los del año de mayor rendimiento, el ejercicio 2020.

Por otra parte, ha señalado que el maíz es "fundamental" y se erige como el principal cultivo de regadío de Castilla y León, con una superficie que supera las 124.000 hectáreas el presente año, 10.000 hectáreas más que el pasado ejercicio. Del mismo modo, ha expresado que la ganadería de vacuno también tiene un papel "fundamental", con más de 890 millones de litros de leche recogidos gracias al trabajo de cerca de 700 ganaderos.

"Necesitamos transmitir a la sociedad que este sector tiene futuro", ha subrayado y se ha referido a la labor que hace la Junta por la incorporación de jóvenes y la modernización de las explotaciones.

COOPERATIVAS, "MOTOR DE DESARROLLO".

Finalmente, María González Corral ha destacado el papel que tienen las cooperativas agroalimentarias, que son un motor de desarrollo económico y social en Castilla y León, especialmente en el medio rural. En la Comunidad hay unas 560 cooperativas agroalimentarias que engloban a más de 36.000 socios, generan más de 4.000 puestos de trabajo y facturan más de 4.000 millones de euros.

María González Corral se ha pronunciado de este modo durante la presentación del nuevo proyecto de la cooperativa LAR-Agrocantabria en Villarejo de Órbigo (León).

La consejera ha dado la bienvenida "a una tierra de oportunidades" a la compañía Agrocantabria y ha tenido unas palabras de reconocimiento hacia la cooperativa LAR, que nació en 1966 y que tiene "pasado, presente y futuro". "Estoy segura que con la llegada de Agrocantabria a este proyecto mantendrá su compromiso con la sociedad y con el desarrollo del medio rural", ha recalcado y ha expresado el apoyo de la Junta en el futuro.