Los productos de Zamora tendrán su espacio en Fromago con varios stands habilitados para la venta

El vicepresidente primero de la Diputación, Víctor López de la Parte, durante la rueda de prensa tras reunirse con consejos regulaores, marcas de garantía e indicaciones geográficas protegidas. - EUROPA PRESS

ZAMORA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los productos de Zamora tendrán su espacio en Fromago, que se desarrollará en la capital zamorana del 17 al 20 de septiembre, con varios stands habilitados para la venta.

Así lo ha confirmado el vicepresidente primero de la Diputación, Víctor López de la Parte, tras mantener una reunión con los representantes de los consejos reguladores, las marcas de calidad y las indicaciones geográficas protegidas de la provincia.

El responsable de la institución, presidente en funciones durante la ausencia de Javier Faúndez, ha destacado el interés de todas estas marcas de participar "de forma activa" en Fromago y ha apuntado que la feria no solo servirá para promocionar los quesos de la zona y de fuera, sino también para reivindicar la calidad de otros alimentos de la tierra.

En ese sentido, López de la Parte ha revelado que la plaza de Claudio Moyano será el hogar de estos productos entre los días 17 y 20 de septiembre con tres carpas y seis stands dedicados a los alimentos de la tierra.

En esos lugares habrá una zona específica para los vinos con denominación de origen, otra para las marcas de garantía y figuras de calidad y una tercera para las empresas que operan con Exquisiteza.

Por otro lado, habrá espacios para degustaciones que aparecerán en el programa de la feria y también un espacio para pequeños productores que será rotatorio. Es decir, los interesados podrán pasar unas horas vendiendo en Fromago sin necesidad de contar con un stand propio.