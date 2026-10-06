Profesionales familias reclaman en Salamanca apoyos para atender a cuidadores y personas con parálisis cerebral

Acto celebrado en el Ayuntamiento con motivo del Día de las Personas con Parálisis Cerebral. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Día Mundial de la Parálisis Cerebral ha reunido en el Ayuntamiento de Salamanca a representantes de las instituciones locales, profesionales del sector, familias y usuarios que han subrayado la necesidad de contar con los apoyos necesarios para atender a los dependientes y sus cuidadores.

Durante el encuentro se han expuesto las dificultades económicas que se afrontan en el ámbito doméstico, ya que se ha indicado que el 71,5 por ciento de las personas cuidadoras son mujeres, lo que les aboca a reducir sus jornadas de trabajo o a realizar renuncias en el plano laboral.

El presidente de Aspace Salamanca, Alberto Martín Herrero, ha recordado que España tiene a cerca de un millón de personas con grandes necesidades de apoyo y ha exigido que se garantice el cumplimiento del marco normativo vigente.

"Reclamamos que los derechos que están reconocidos en las leyes podamos utilizarlos, nos podamos beneficiar de ellos" ha dicho, al tiempo que ha pedido al Gobierno Central y a las comunidades una financiación económica "estable" para las agrupaciones sin ánimo de lucro dependientes de la confederación.

Además, ha ensalzado el trabajo de la entidad salmantina y ha agradecido las acciones informativas existentes en la ciudad, como los mensajes en los paneles de tráfico y la iluminación conmemorativa en la fuente de la Puerta de Zamora.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha agradecido la labor de todo el personal municipal de mantenimiento que ha adecuado el espacio del Salón consistorial ante la fuerte lluvia caída por la mañana en la ciudad.

García Carbayo ha reconocido a Aspace como "referente asistencial" y ha aplaudido proyectos en marcha de la asociación, como el Centro de Día y la vivienda adaptada en Villares de la Reina.

Por su parte, el presidente en funciones de la Diputación de Salamanca, David Mingo, ha defendido que cuidar a un familiar no debe suponer "el abandono del empleo ni del tiempo personal" mientras que el delegado de la Junta, Eloy Ruiz, ha agradecido la dedicación de los hogares y ha animado a que la concienciación "se mantenga el resto del año".