El profesor de música Pedro Hernández Garriga, galardón del bombardino de las Capas Pardas de de Zamora

ZAMORA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El profesor de música zamorano Pedro Hernández Garriga ha sido galardonado con el bombardino de las Capas Pardas de Zamora de este año "por su valiosa, acertada y constante colaboración con la música de la Semana Santa de Zamora", según el fallo del jurado, que ha tomado el acuerdo por unanimidad.

Hernández Garriga inició sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca con el profesor Aldo Mata, obteniendo el Título Superior de Música en la Especialidad de Violonchelo. Ha trabajado con profesores de renombre, es licenciado con Honores en Dirección de Bandas por The Royal Schools of Music of London.

Fue director titular de la Banda Municipal de Villamayor desde mayo de 2008 a 2018 obteniendo premios en diferentes certámenes y ha dirigido al Ensemble Musicum, Banda de Magallón, la Orquesta Onuba, la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora (JOSZA).

En su faceta de compositor ha escrito obras destacadas para la Semana Santa, especialmente la zamorana, como son las marchas 'Nuestra Madre', 'Jesús Nazareno de la Vera Cruz', 'Cristo, Nuestro Bien', 'Yeridat', 'Nazarenus', 'Sancti Spiritus' y 'Las cruces de Zamora', marcha que estrenará este año en el concierto homenaje del galardón.

En 2001 se hizo cargo de la dirección del cuarteto de viento de la Hermandad de Penitencia, para el que ha escrito diversas composiciones que encajan plenamente en este singular desfile.

También ha sido profesor de violonchelo, Formación Musical y director de las agrupaciones de la Escuela Municipal de Música de Villamayor donde desempeñó el cargo de director durante once años, motivo por el que el Ayuntamiento le reconoció su labor docente y desempeño musical poniendo su nombre a una calle de la villa. Actualmente trabaja como maestro de música y Educación Especial para la Junta de Castilla y León.