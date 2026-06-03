La profesora de la ULE Sarah Panera disputa este jueves la final del certamen 'Solo de Ciencia'

Archivo - La profesora de la ULE Sarah Panera, que disputa este jueves la final del certamen 'Solo de Ciencia'. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La profesora del Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) Sarah Panera Martínez disputará este jueves la final del certamen de monólogos científicos 'Solo de Ciencia' con una propuesta que transforma la microbiota intestinal en una historia sobre maternidad, ciencia y humor.

El concurso es una iniciativa organizada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) que tiene como objetivo fomentar la divulgación científica en español y este jueves celebra su final en el Círculo de Bellas Artes de León, donde la investigadora de la ULE, que desarrollaba su labor en el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, es uno de los ocho finalistas.

A esta fase accede tras imponerse en la semifinal con un monólogo en el que presenta el cuerpo humano como un ecosistema complejo habitado por millones de microorganismos que desempeñan funciones clave para la salud, desde la digestión y la síntesis de vitaminas hasta la regulación del sistema inmune e incluso la comunicación con el cerebro, y que son reinterpretados en clave metafórica como una peculiar "familia" invisible.

Frente a las preguntas sobre cuándo formar una familia, la investigadora plantea en su monólogo 'Madre de simbiontes', que el cuerpo humano ya alberga esa extensa "familia" formada por los microorganismos que componen la microbiota intestinal. A partir de esta metáfora convierte la vida cotidiana en una reflexión científica en la que bacterias, hongos y virus que habitan el organismo cumplen funciones esenciales para la salud, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

De cara a la final la profesora del Campus de Ponferrada mantendrá la esencia del personaje con el que ha llegado hasta esta última fase del certamen, aunque incorporará nuevos matices más didácticos vinculados a su experiencia investigadora en microbiología. "Me gustaría incluir también algunas ideas más prácticas o recomendaciones para que el público pueda llevarse algo útil", ha apuntado.

Aunque su objetivo lograr la victoria para León, Panera ha reconocido que el principal reto es romper la barrera entre ciencia y sociedad a través del humor, en un formato que, según ha asegurado, le ha permitido perder el miedo a hablar en público y conectar con audiencias muy amplias.

"Es necesario que la sociedad no vea a la ciencia como algo lejano y de ahí la importancia de acercar el conocimiento científico a la sociedad a través de formatos más accesibles como el humor. Al final te das cuenta de que la gente entiende mucho más de lo que creemos si se lo cuentas de otra manera", ha añadido.

Por ello considera que iniciativas como el certamen 'Solo de Ciencia' son fundamentales, al impulsar precisamente nuevas formas de divulgación científica y acercar la investigación al gran público.