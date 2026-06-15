El programa 'Allegrissimo' crece hasta las 155 actividades culturales que llegarán a 114 localidades de Palencia

Ángeles Armisén Durante La Presentación Del Programa 'Alegrissimo' De La Diputación De Palencia. - EUROPA PRESS

PALENCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La programación cultural 'Allegrissimo', de Diputación de Palencia, ofrecerá este verano 155 actividades culturales con las que llegará a 114 localidades de la provincia entre el 1 de julio y el 23 de agosto.

La iniciativa crece respecto a la edición anterior, con cinco actividades más y la incorporación de cuatro nuevos municipios al programa: Collazos de Boedo, Piña de Campos, Reinoso de Cerrato y Vertavillo.

Con esta ampliación, la programación alcanza prácticamente la totalidad de la provincia, y combina actividades en cabeceras de comarca y pequeños municipios con el objetivo de acercar la cultura a todos los rincones del territorio, tal y como ha destacado la presidenta de la Diputación, Ángelés Armisén, durante la presentación del ciclo.

La oferta cultural incluye conciertos de música clásica, folk, música española, latinoamericana y músicas del mundo, además de representaciones teatrales, magia, títeres y espectáculos familiares.

En total, participan 91 grupos y formaciones artísticas de diferentes disciplinas, entre los que figuran destacados nombres del panorama cultural local, regional, nacional e internacional, "garantizando una programación de gran calidad artística", como ha señalado la presidenta.

Las actividades se desarrollarán en algunos de los principales recursos culturales y patrimoniales gestionados por la Diputación de Palencia, como el Patio del Palacio Provincial, el entorno del Castillo de los Sarmiento en Fuentes de Valdepero y diversos enclaves del Canal de Castilla.

El resto de propuestas tendrán lugar en iglesias, ermitas, conventos, plazas mayores, atrios y otros espacios singulares del patrimonio provincial.

En este sentido, Armisén ha recordado que la organización de esta programación implica un importante retorno para el tejido empresarial de la provincia.

"Toda la logística asociada al programa ha sido contratada con empresas palentinas, sumando un total de 21 compañías encargadas de servicios como sonido, afinación de instrumentos, cartelería o publicidad", ha explicado.

Finalmente, la presidenta ha destacado la colaboración de los ayuntamientos, la Diócesis de Palencia y las diferentes parroquias y comunidades religiosas que hacen posible el desarrollo de numerosas actividades.

La programación de este año se articula en ocho grandes ciclos temáticos. En primer lugar, 'Chismorrito Sound', un ciclo que propone mañanas y tardes amenizadas con vermús y tardeos musicales en plazas y espacios con encanto de la provincia. Contará con nueve actuaciones de los grupos Dos de Picas, Per-Versiones Cover Band, Îndi. Co, Marcos Gallo Banda y Yatetoko.

En segundo lugar, 'Músicas del Mundo', con 24 actuaciones programadas para "realizar un viaje multicultural" a través de la música española, latinoamericana, popular y étnica. Participarán artistas y formaciones como Pablo Castro Nieto, Sotillo Fusión Quartet, Alboré, Eva Gijón, Frívolas y Sicalípticas, David Antich y Ane Landa, Gospel Revolution, Dos Orillas, El Naán, Hispana Lyrica, La Perla de Oriente, StereoGrace o Wax & Boogie Trío.

El tercero de los ciclos, llamado 'Sueño de una Noche de Verano' agrupa teatro, títeres, magia y cuentacuentos hasta un total de 39 actuaciones.

En el apartado teatral se desarrollarán 14 representaciones a cargo de Dimas González, Tatiana Ramos -en colaboración con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua- y El Arambol de la Comedia.

Las propuestas infantiles, juveniles y familiares sumarán otras 25 actuaciones con compañías y artistas como Angie Cuentacuentos, Arte, Fusión y Títeres, Ferny Tuboytapa, Hilando Títeres, Ideotur, Juan Catalina, Kokoro Teatro, Teatro Arbolé y Teatro Diadrés Otro de los programas es 'Festival de Órgano'.

Con más de 35 años de trayectoria, esta propuesta ofrecerá 16 actuaciones que combinarán conciertos de órgano en solitario y propuestas junto a otros instrumentos como trompeta, guitarra, violín, canto e instrumentos étnicos.

Entre los participantes figuran Ana Aguado, Damien Colcomb, Erwin Wiersinga, Esther Ciudad, Francesco Cera, Javier Artigas, Krzysztof Urbaniak, Matteo Imbruno, Riyehee Hong y los alumnos de la Academia de Órgano Fray Joseph Echevarría, entre otros.

Asimismo, la magia volverá a ocupar un lugar destacado dentro de la programación. El ciclo 'Castillo Mágico' llevará tres espectáculos al entorno del Castillo de los Sarmiento, en Fuentes de Valdepero, con la participación de Ángel Simal, Jesús Duque, Zenit & Fermagic y Luigi Ludus.

Además, el programa 'Magia en la Provincia' acercará ocho actuaciones a distintas localidades como Abarca de Campos, Bárcena de Campos, Báscones de Ojeda, Boadilla del Camino, Collazos de Boedo, Congosto de Valdavia, Palenzuela, Santervás de la Vega y Vertavillo. Participarán magos como Alberto Escudero, Boto y Mandy, Mago Linaje, Mago Luis Joyra, Mago Unai, Samuel Arribas y Zenit & Martínez.

Igualmente, en el ciclo 'Puestas de Sol y Atardeceres Musicales', la Diputación vuelve a apostar por la combinación de cultura, patrimonio y paisaje a través de este ciclo que ofrecerá diez actuaciones.

En concreto, las 'Puestas de Sol en el Patio de la Diputación' acogerán cinco conciertos de artistas con trayectoria internacional como Eunice, Camille Thurman & The Darrel Green Quartet, Kind of Metal-Anton Jarl, Pedro Pablo & Three Cuban Jazz Feat Andiley Mojena y Quique Gómez y His Vipers, mientras los 'Atardeceres Musicales' en el Canal de Castilla reunirán seis actuaciones a cargo de Ábate Trío, A Fuego Lento, Divertimento Folk, Dúo Alicornio, Trébanu y Trío Defolk.

Por otro laod, El apartado 'Clasiquísimos' integra la programación de música antigua y clásica, que llegará a iglesias, ermitas y conventos de la provincia con un total de 40 actuaciones. Participarán formaciones como Ainensemble, Camerata Lírica, Cuarteto Stratum, Ensemble Ámbar, La Mirada de Orfeo, MusiCamp, Terra Sigilata, Trío Bax, Trío Palatino, Trío Reicha y Yayyãn Dúo, entre otras.

Finalmente, el ciclo 'Folk Music' dará espacio al los sonidos de la música tradicional con cuatro conciertos protagonizados por Terra Sigilata y Vagabund3A.

Todas las actividades de la programación serán de acceso gratuito, excepto los conciertos en el Patio del Palacio Provincial y contarán con una entrada general de 5 euros y una tarifa reducida para mayores de 65 años, personas con discapacidad, personas desempleadas y estudiantes.

Como novedad, este año las entradas podrán adquirirse de forma anticipada a través de la plataforma online Notikumi.