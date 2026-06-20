El programa 'Cultura en los parques' de Salamanca arranca este domingo con el estreno absoluto de 'Malditos Mocosos'

Archivo - El programa 'Cultura en los parques' de Salamanca inicia este domingo con el estreno absoluto de 'Malditos Mocosos' - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una nueva edición del programa 'Cultura en los parques', puesto en marcha por el Ayuntamiento de Salamanca, dará comienzo este domingo, 21 de junio, a las 12.00 horas en el parque de La Alamedilla, con el estreno absoluto de 'Malditos Mocosos', una representación de la compañía salmantina Kamaru Teatro.

Esta obra es un espectáculo de teatro musical y narración en directo dirigido al público infantil y familiar que integra "música en vivo, dramaturgia fragmentada, participación activa del público y dispositivos tecnológicos accesibles", y el acceso será libre hasta completar aforo, según ha señalado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

'Malditos Mocosos' está protagonizado por Renato Mifasol, un narrador-músico que articula la propuesta a través de cuentos musicales, humor, improvisación y pequeñas acciones performativas. La obra aborda contenidos que promueven valores como "la empatía, la convivencia, la gestión emocional, la resolución de conflictos, el pensamiento crítico, la percepción de la diversidad y el cuidado del entorno natural".

Con el estreno de 'Malditos Mocosos', el Ayuntamiento de Salamanca inicia esta nueva edición de 'Cultura en los parques', que se extenderá hasta el 12 de julio con actividades relacionadas con la música, la magia y el teatro, y que tiene el objetivo de "acercar la cultura a los diferentes barrios de la ciudad".