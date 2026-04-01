El programa CyL Digital alcanza los 25 centros asociados y 295 ordenadores cedidos en la provincia de Valladolid

El viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, visita el aula CyL Digital en Íscar. - JCYL

VALLADOLID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa CyL Digital alcanza los 25 centros asociados rurales, más del doble que al inicio de la legislatura, cuando sumaba diez, y 295 ordenadores cedidos para reforzar la formación digital gratuita en la provincia de Valladolid.

El viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, ha visitado este miércoles, 1 de abril, el centro asociado de Íscar, donde ha puesto en valor el crecimiento y la consolidación del programa en la provincia de Valladolid.

Asimismo, ha destacado que "el crecimiento de la red de centros asociados en Valladolid demuestra el compromiso de la Junta con una digitalización útil, cercana y que llegue a todos los municipios, especialmente a los del medio rural".

En la provincia de Valladolid, el programa CyL Digital suma ya más de 25.000 asistentes, lo que evidencia el "impacto real" de esta iniciativa, según ha destacado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

"La cesión de equipamiento informático y la extensión de la formación gratuita están permitiendo que más personas accedan a oportunidades que antes estaban fuera de su alcance", ha añadido el viceconsejero al respecto.

El programa CyL Digital cuenta además con cinco aulas móviles que recorren las nueve provincias de Castilla y León, una de ellas con base en Íscar, para llegar a municipios que no cuentan con equipamiento para el desarrollo de esta formación.

Esta infraestructura permite acercar los cursos a localidades que no disponen de centros permanentes, ampliando el alcance del programa y garantizando que ningún territorio quede al margen de las oportunidades que ofrece la digitalización.

El aula de Íscar, adherida al programa desde 2019, ejemplifica esta estrategia de expansión del programa CyL Digital, ya que recientemente se ha dotado a esta sede con seis ordenadores portátiles y acoge de forma habitual cursos sobre inteligencia artificial, ofimática en la nube o gestión de trámites con la Administración, con una alta participación vecinal.