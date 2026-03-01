El programa CyL Digital incorpora 183 actividades a su oferta formativa de marzo

VALLADOLID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa CyL Digital desarrollará durante el mes de marzo 183 actividades formativas en competencias digitales en Castilla y León, distribuidas entre el medio rural, las capitales de provincia y la modalidad online de formación.

La mayor parte de la programación, 132 actividades, se llevará a cabo en los 344 Centros Rurales Asociados, mientras que 51 se impartirán en los Espacios CyL Digital situados en las capitales de provincia.

A esta oferta se suman 15 cursos en modalidad online, disponibles a través de www.cyldigital.es, ha destacado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las acciones formativas incluyen contenidos relacionados con el manejo de dispositivos móviles, el uso de herramientas digitales en el ámbito profesional y la actualización de competencias tecnológicas para distintos perfiles de usuarios.

Además, el servicio TuCertiCyL continuará operativo durante este mes, con la previsión de 24 pruebas de certificación en competencias digitales --13 de nivel básico y 11 de nivel intermedio--.