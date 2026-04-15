El Programa CyL Digital supera los 21.000 usuarios en Zamora, donde cuenta con 34 centros en el medio rural

El viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, visita el centro asociado de CyL Digital en Toro (Zamora). - JCYL

ZAMORA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Programa CyL Digital supera los 21.000 usuarios en la provincia de Zamora, donde cuenta con 34 centros en el medio rural, tal y como ha destacado el viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, en una visita el centro asociado en Toro.

Ortega ha subrayado que "la red de centros asociados es clave para acabar con la brecha digital y garantizar que cualquier persona, viva donde viva, pueda formarse y desenvolverse con autonomía en su día a día".

Durante el encuentro, los responsables de los centros han compartido experiencias, propuestas e iniciativas en una sesión centrada en "mejorar" la formación y reforzar la coordinación en una provincia extensa y con gran dispersión geográfica.

Según ha destacado la Junta en un comunicado recogido por Euroap Press, el crecimiento del programa en Zamora "refleja este esfuerzo", pues la provincia cuenta actualmente con 34 centros asociados, frente a los cuatro existentes al inicio de la legislatura, y 31 de ellos han recibido equipamiento informático.

En concreto, el centro de Toro dispone de ocho ordenadores portátiles que permiten desarrollar actividades formativas en competencias digitales.

"Se trata de una apuesta firme por dotar al medio rural de recursos y oportunidades", ha señalado Ortega sobre el programa CyL Digital, que registra en la provincia más de 21.500 asistentes a actividades formativas, más de 2.400 cursos impartidos y cerca de 14.700 horas de formación. En el medio rural, donde se centra "buena parte" del esfuerzo, se superan ya los 3.100 participantes.

"La formación digital no solo mejora la vida diaria de las personas, también es una herramienta para fijar población, impulsar el empleo y luchar contra la despoblación", ha destacado el viceconsejero.

Además, el programa cuenta con cinco aulas móviles que recorren Castilla y León para llevar la formación a los municipios que no disponen de instalaciones permanentes. "Queremos que la tecnología llegue a todos y que se convierta en una herramienta útil para vivir, trabajar y quedarse en nuestros pueblos", ha concluido Ortega.