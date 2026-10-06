El Programa de la Experiencia de la ULE crece un 24,3% hasta alcanzar 1.123 estudiantes y amplía su oferta formativa

La rectora de la ULE, Nuria González (centro izquierda), en el acto de inicio del curso académico del Programa Interuniversitario de la Experiencia. - ULE

LEÓN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Programa Interuniversitario de la Experiencia (PIEX) de la Universidad de León (ULE) ha dado inicio a un nuevo curso académico este martes con un crecimiento de estudiantes del 24,27 por ciento, hasta alcanzar los 1.123 y con un ciclo formativo más que en la anterior edición.

Los estudiantes se encuentran repartidos en sus sedes de León (674), Ponferrada (343) y Astorga (106), con una clara mayoría femenina que supera el 70 por ciento en los tres emplazamientos. Este incremento de alumnado pone de manifiesto el interés por mantener vivo el vínculo con el conocimiento y con la Universidad en las distintas etapas de la vida.

Así lo ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, que ha defendido el papel del PIEX como un espacio de encuentro entre generaciones y como una muestra de que la Universidad debe permanecer abierta a las personas "durante toda su vida", a la par que ha puesto de manifiesto el valor que aporta el alumnado del PIEX al conjunto de la comunidad universitaria. "El conocimiento tiene mucho más valor cuando se comparte entre generaciones. Ustedes nos dejan algo que no se puede enseñar en un aula: la experiencia, la perspectiva y todo lo aprendido a lo largo de una vida. Cuando unas y otras miradas se encuentran, la Universidad se hace más rica", ha recalcado.

En cuanto a la oferta formativa del Programa de la Experiencia, alcanza los ocho itinerarios en la sede de León. El nuevo ciclo 'Salud, hábitos y calidad de vida' se suma en la presente edición a las propuestas de 'Cómo pensamos, sentimos y actuamos', 'Historia, arte y tradiciones de León', 'Internet fácil, seguro y confiable', 'Los Caminos de Santiago', 'Patrimonio natural de León', 'Tecnología para la vida' y 'Ciencia y Vida', según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Este programa de Universidad y Junta de Castilla y León pretende reforzar el compromiso con el aprendizaje a lo largo de la vida con la participación activa de las personas mayores, tal y como ha señalado el gerente de Servicios Sociales de la Junta en León, Juan Antonio Orozco, que ha puesto en valor la dimensión social del PIEX y su contribución a favorecer el encuentro, las relaciones sociales y la lucha contra la soledad no deseada.

En esta idea han coincidido la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez, y la coordinadora del Programa Interuniversitario de la Experiencia, Gema Vallejo, mientras que la concejala de Mayores del Ayuntamiento de León ha puesto el foco en la presencia de este programa en la ciudad y su contribución a acercar la Universidad a las personas mayores.

El acto central ha tenido como protagonista al doctor José Alberto Morais, encargado de impartir la lección inaugural, en una sesión que ha permitido a los estudiantes acercarse de nuevo al conocimiento y a la actividad académica.