El programa Extensión Agraria Digital de la Junta supera las 240 actividades de formación en su primer año

Programa Extensión Agraria Digital. - JCYL

VALLADOLID 3 May. (EUROPA PRESS) -

El programa Extensión Agraria Digital, impulsado por la Junta de Castilla y León para facilitar la transferencia de conocimiento innovador al sector agrario, ha superado las 240 actuaciones de formación y transferencia tecnológica en su primer año de actividad.

La iniciativa, que facilita información técnica mediante jornadas tanto presenciales como online en temas que cuenten con utilidad práctica y aplicación directa en el campo, ha superado las 375.000 visualizaciones en sus contenidos digitales, además de cerca de 1.400 participantes en formación presencial, según ha afirmado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En este primer año se han desarrollado 59 talleres presenciales, dos de los cuales se imparten en la actualidad, y el número de horas lectivas a través del aula virtual a nivel global ha alcanzado las 860, con una valoración por parte de sus participantes de 9 sobre 10.

Asimismo, en los 'webinars' accesibles a través de la página oficial del programa, el número de cursos ha sumado un total de 184, con más de 7.700 visitantes únicos y 18.500 visualizaciones.

A estos datos hay que agregar el contenido que el programa ha difundido mediante sus perfiles en las principales redes sociales (Instagram, LinkedIn, Facebook y X), donde cuenta con una comunidad de cerca de 1.600 seguidores y ha alcanzado más de 357.000 visualizaciones y 10.000 interacciones.

En este sentido, los testimonios reales han sido los contenidos más reproducidos, los cuales han sido protagonizados por algunos de los 40 agricultores y ganaderos que integran el grupo denominado 'Agroentusiastas Digitales', colaboradores del programa Extensión Agraria Digital, en los que dan a conocer los motivos que han hecho que apostaran por la digitalización de sus explotaciones, además de explicar las ventajas que supone en su día a día la utilización de esos sistemas y aplicaciones.

Adicionalmente, a lo largo de este primer año de vigencia se han sumado hasta 75 entidades colaboradoras tanto del sector agrario como del tecnológico, académico, científico y administrativo.

De forma complementaria e incluida dentro del programa Extensión Agraria Digital, la Junta ha puesto en marcha la iniciativa CyL Digital Agro, una propuesta que busca "mejorar la competitividad del sector, optimizar los recursos y fomentar el relevo generacional a través de las nuevas tecnologías".

Además, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha utilizado el programa CyL Digital de formación gratuita en competencias digitales de la Junta para incorporar clases especializadas en aplicativos y plataformas digitales del ámbito agrario dirigidas a los profesionales del campo.

Desde su puesta en marcha en febrero del año pasado, más de 1.200 personas han pasado por los 37 cursos que, tanto de forma presencial como online, se han impartido y que han tratado temas como gestión de datos meteorológicos en tiempo real, herramientas digitales para la bioseguridad en ganadería, uso del Cuaderno Digital de Explotación (CUECyL) o gestión del Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León (REACyL), por ejemplo.