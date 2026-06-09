El programa infantil 'Experiencia Lecrác', del Ayuntamiento de Palencia, ofrecerá 50 talleres gratuitos para niños

Presentación del programa ‘Experiencia Lecrác’. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Juventud, Educación e Infancia del Ayuntamiento de Palencia pone en marcha 'Experiencia Lecrác', un nuevo programa de actividades de ocio educativo, creativo y participativo destinado a niños de entre 6 y 11 años que ofertará hasta 50 talleres gratuitos.

El proyecto, se llevará a cabo en el Centro Cultural Lecrác de la ciudad, nace con el objetivo de favorecer el desarrollo integral de la población infantil, promover hábitos de ocio saludable y reforzar la integración social y la igualdad de oportunidades, tal y como ha explicado el concejal de Juventud Educación e Infancia, Orlando Castro, durante la presentación de la iniciativa.

En este sentido, ha destacado que el programa busca potenciar la salud mental y emocional de los menores mediante actividades dinámicas y adaptadas a sus intereses actuales.

Castro también ha recordado que esta iniciativa se enmarca en el V Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, "cuyo objetivo es garantizar los derechos fundamentales de la infancia y promover espacios seguros, educativos y de convivencia para el desarrollo positivo de niños y niñas, con la creación de oportunidades educativas fuera del ámbito escolar".

Finalmente, el edil ha invitado a todas las familias palentinas a conocer esta propuesta y a aprovechar una programación diseñada para que los más pequeños "disfruten, aprendan y crezcan compartiendo experiencias enriquecedoras con otros niños de la ciudad".

La programación gratuita contempla un total de 50 talleres, organizados por Ana Rueda Eventos, divididos en dos grupos de edad: de 6 a 8 años y de 9 a 11 años. Todos ellos se han programado los viernes por la tarde a partir de las 17.00 horas.

De esta forma, la programación prevista para los próximos viernes incluye las siguientes actividades: 'Misterio en Lecrác'. Escape Room, el 12 de junio; 'Agentes secretos: Misión Hacker', el 19 de junio; 'Loco laboratorio. Ciencia Experimental', el 26 de junio y 'Reto mini chef y cócteles sin alcohol'. Trabajo en equipo y concurso, el 3 de julio.

Aquellos que deseen participar deberán inscribirse a través del formulario que se podrá descargar en el código QR del cartel anunciador, así como en la propia concejalía.

La metodología del programa se basa en el aprendizaje a través del juego, la experimentación y el trabajo cooperativo, priorizando la participación activa de los menores y la adaptación de cada actividad a las necesidades evolutivas de cada grupo.