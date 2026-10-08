El programa municipal salmantino Dinamiza Joven arranca el 15 de octubre y amplía sus actividades de martes a sábado

El concejal de Juventud, César Gómez-Barthe, en la presentación del programa Dinamiza Joven - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa municipal salmantino Dinamiza Joven arranca el próximo 15 de octubre con una nueva edición dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años y amplía su oferta semanal de martes a sábado.

Las dos novedades principales son la apertura de la sala de juegos del Espacio Joven todos los viernes, de 17.00 a 20.00 horas, dentro de la iniciativa 'Play & Connect', y la incorporación de actividades y encuentros comunitarios los sábados por la mañana, de 10.30 a 13.30 horas.

El concejal de Juventud, César Gómez-Barthe, ha destacado durante la presentación del programa que, con esta ampliación, se consigue que el Espacio Joven esté disponible para los jóvenes de la ciudad de martes a sábado y que encuentren una alternativa de ocio gratuita y de calidad.

El programa mantiene su estructura habitual de martes a jueves, con talleres, manualidades, actividades de cocina y visitas culturales por la ciudad, y los miércoles continúa el 'Lingua Vibe', las sesiones de inmersión lingüística con profesorado nativo en inglés, japonés y árabe.

Todas las actividades son gratuitas abiertas a toda la población joven y se desarrollan, con carácter general, en el Espacio Joven (calle José Jáuregui, 16).

A ello se suma una salida trimestral para conocer otros entornos de interés cultural de la comunidad, que en el caso del trimestre de invierno tendrá temática navideña.

Para participar es necesario realizar una preinscripción online en la actividad de interés; los interesados reciben posteriormente un correo de confirmación de plaza, que deben contestar para no perderla.

Cada actividad cuenta, como en ediciones anteriores, con 20 plazas, a excepción del Lingua Vibe, que ofrece doce.

Entre las propuestas de octubre figuran un taller de creación de bolsas de tela ('Lienzo al hombro'), un taller de calendarios ('Troquel & Tinta'), pintura sobre madera, microabalorios 3D, una competición de baile y canto ('Al grano y al micro'), una visita al Museo del Cine Colin Arthur de Valoria la Buena, una sesión de cine, un taller de figuras decorativas ('Smiley croissant limpiapipas'), un taller de recetas con freidora de aire y una masterclass de maquillaje de Halloween.