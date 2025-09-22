El programa Ralbar de la ULE se consolida como "motor" de dinamización rural con más de 60 proyectos desde 2021

La rectora de la ULE, Nuria González (segunda por la izquierda) y la directora comercial regional de la Fundación Banco Sabadell, Camino Quiñones (a su derecha), en la presentación de los resultados del proyecto Ralbar. - ULE

LEÓN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa Ralbar que lleva a cabo la Universidad de León (ULE) en colaboración con la Fundación Banco Sabadell se consolida tras cinco ediciones como "motor" de dinamización rural con más de 60 proyectos llevados a cabo desde sus inicios en 2021.

La rectora de la ULE, Nuria González, ha presentado este lunes los resultados del Programa Ralbar 2025, una edición en la que se han desarrollado 13 proyectos en los pueblos de la provincia leonesa relacionados con la historia, los juegos tradicionales, el patrimonio, los primeros auxilios, la actividad física, la igualdad o la ciberseguridad.

Ralbar es, según ha destacado Nuria González, un proyecto "de referencia", capaz de activar social, económica y culturalmente la provincia y una muestra de cómo el talento universitario puede generar un "impacto real" en el medio rural aportando "soluciones, creatividad y energía", según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

Las propuestas del pasado verano se han desarrollado en localidades como La Ercina, Cuadros, Acebedo o La Pola de Gordón, aunque algunos de ellos han tenido que reorientar su planificación inicial debido a que los municipios se han visto afectados por los incendios forestales, algo que demuestra una "gran resiliencia y madurez para convertir las dificultades en nuevas oportunidades de aprendizaje".

Por su parte, la directora comercial regional de la Fundación Banco Sabadell, Camino Quiñones, ha asegurado que Ralbar es "mucho más" que un programa académico, ya que constituye una iniciativa que conecta universidad y territorio y es muestra de que la suma de esfuerzos es capaz de generar un impacto "real". Además, ha felicitado a los participantes, que han mostrado compromiso, creatividad y capacidad de adaptación y ha agradecido a la ULE su liderazgo en este proyecto.

LA TEORÍA SE CONVIERTE EN PRÁCTICA.

En el acto de presentación de los resultados del proyecto Ralbar también ha estado presente la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez, que ha sido coordinadora del Programa desde la primera edición.

Para ella, la iniciativa es "más que unas prácticas o un proyecto académico" y se erige como una apuesta por la revitalización del medio rural que, además, refuerza el compromiso de la Universidad de León con su entorno más cercano.

Domínguez ha agradecido el esfuerzo y la creatividad de los estudiantes y también la labor y el "reto" asumido por las entidades colaboradores que han tutelado los proyectos.

Finalmente, la coordinadora del proyecto en la ULE, Ana Vázquez, ha explicado que Ralbar no es sólo un programa de becas, sino un espacio donde la Universidad se encuentra con la realidad, la teoría se convierte en práctica y los conocimientos de los estudiantes generan un impacto "tangible" en la vida de las personas.