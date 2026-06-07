El programa taiwanés de viajes 'What A Trip 2' graba en Burgos un recorrido por sus recursos patrimoniales

El programa de viajes taiwanés 'What A Trip 2' graba en Burgos un recorrido por sus recursos patrimoniales - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Burgos ha sido escenario este domingo del rodaje del programa internacional taiwanés 'What A Trip 2', una producción audiovisual de viajes y aventura que difundirá la imagen de ciudad en distintos mercados asiáticos a través de un recorrido por algunos de sus principales recursos patrimoniales, culturales y turísticos.

Durante la jornada, el equipo del programa y sus protagonistas han recorrido diferentes espacios emblemáticos de la ciudad, entre ellos el entorno del Arco y el Puente de Santa María, la ribera del Arlanzón y la plaza Rey San Fernando, además de incorporar a sus contenidos referencias a la historia de Burgos y a la figura de Rodrigo Díaz de Vivar.

Uno de los momentos más destacados de la grabación ha tenido lugar en la ribera del Arlanzón, donde se han desarrollado distintas actividades de recreación histórica vinculadas a la figura del Cid y los protagonistas del programa se han vestido con indumentaria medieval mientras han realizado pruebas de combate medieval y tiro con arco junto a recreadores burgaleses, según ha descrito el Ayuntamiento de Burgos en un comunicado recogido por Europa Press.

Para el desarrollo de estas actividades se ha contado con la colaboración de varias asociaciones burgalesas que participan habitualmente en la Semana Cidiana, entre ellas la Asociación ArcoCid, la Asociación Ego Ruderico, el Club Deportivo Bohurt Castilla y la Asociación Vivar, cuna del Cid.

Su participación ha permitido mostrar algunos aspectos de la vida medieval y acercar a los participantes al contexto histórico de uno de los personajes estrechamente vinculados a la ciudad.

Asimismo, las grabaciones han incluido imágenes de algunos de los espacios patrimoniales más representativos de Burgos, que formarán parte de los contenidos del programa junto a referencias a la historia, las tradiciones y la oferta cultural de la ciudad.

'What A Trip 2' es un formato televisivo producido en Taiwán que recorre distintos destinos españoles relacionados con la historia, la cultura y el patrimonio, y cuenta con la participación de conocidos rostros del entretenimiento asiático y de las redes sociales, donde acumula millones de seguidores en distintos países.

La presencia de esta producción en la ciudad ha sido facilitada por el Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos y de la Burgos Film Commission, que impulsan la captación de rodajes audiovisuales "como herramienta de promoción turística y proyección internacional del destino".

El rodaje continuará este lunes en otros espacios de la ciudad, entre ellos la Catedral de Burgos, establecimientos vinculados a la gastronomía local y talleres artesanales, y completará así una grabación que permitirá mostrar Burgos a espectadores de distintos países asiáticos.