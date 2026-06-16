El Programa de Teleformación del Ayuntamiento de Ávila cierra el curso con cerca de 150 alumnos

ÁVILA 16 Jun. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Ávila ha hecho balance del Programa de Teleformación, con unos datos "muy positivos", en las dos convocatorias que ha tenido y en las que han participado 150 alumnos.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento abulense, la programación, que ha finalizado el 2 de junio, tal como ha detallado la teniente de alcalde de Empleo del Ayuntamiento de Ávila, Ángela García, en la Comisión Informativa de Empleo, Industria y Comercio celebrada este martes, ha recogido unos datos "muy positivos", con un total de 53 cursos entre las dos convocatorias.

Destinados a personas desempleadas, trabajadores, emprendedores y empresarios, estos cursos tienen una duración de entre 10 y 60 horas, y, entre los cursos más demandados, se encuentran los dedicados a ChatGPT e inteligencia artificial; Iniciación a la lengua de signos española; y Verifactu y factura electrónica.

La oferta de cursos que se ha facilitado este año, con la posibilidad de realizarlos en un plazo de tres meses, "atiende a las demandas de los usuarios y de las necesidades de las empresas y del mercado actual en lo que a competencias profesionales se refiere".

Así, la oferta formativa online del Ayuntamiento de Ávila ofrece cursos relacionados con habilidades directivas, habilidades personales, recursos humanos, gestión empresarial, marketing y ventas, prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente, protección de datos, competencias digitales, inteligencia artificial, transformación digital, diseño gráfico y web, ofimática, administración pública, especializaciones profesionales e idiomas.

A través de esta formación, se busca actualizar a trabajadores, potenciales trabajadores, emprendedores y empresarios de la ciudad, con el fin de mejorar su situación profesional y, de esta forma, contribuir al crecimiento socioeconómico local.

En este sentido y tras suscribir la primera de las prórrogas previstas en este contrato, está previsto programar una primera convocatoria del próximo curso para comenzar durante el mes de septiembre de este 2026.