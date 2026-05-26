El programa 'VoluntaS' potencia el cuidado del entorno natural entre medio centenar de alumnos de la ESO en Salamanca

SALAMANCA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Municipal de Voluntariado del Ayuntamiento de Salamanca, a través del programa 'VoluntaS', potencia el cuidado del entorno natural al llevar a medio centenar de alumnos de segundo de ESO del instituto Lucía de Medrano en una actividad en el entorno del Puente Romano.

Han dado así continuidad a la Feria de Entidades de Voluntariado que tuvo lugar recientemente en el instituto, a través de una actividad de formación que tiene como objetivo canalizar la solidaridad de la población salmantina en distintos ámbitos de voluntariado.

Dentro del apartado de voluntariado ambiental, este martes se ha desarrollado una nueva actividad para potenciar entre la población escolar la concienciación ciudadana sobre el cuidado del entorno natural de la ciudad en la que ha participado el concejal de Participación Social y Voluntariado, Roberto Martín.

Martín ha destacado el impulso que el Consistorio ha dado a la sensibilización social entre niños y jóvenes, para inculcar valores que los menores transmiten, a su vez, a su entorno más cercano.

Durante los últimos años se han impartido conferencias y talleres sobre los valores sociales y solidarios en materias como el cuidado del entorno medioambiental, la protección de animales y el apoyo a personas mayores, ha subrayado el edil salmantino.

Se trata, por un lado, de actividades que se desarrollan dentro de la programación que la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes oferta a los diferentes centros educativos de la ciudad, desde quinto de Educación Primaria hasta Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Por otro lado, se ha puesto en marcha la actividad escolar 'VoluntaS Natural', con talleres informativos en el aula y recogidas de residuos en diferentes zonas verdes de la ciudad.

Estas acciones complementan el programa de voluntariado medioambiental que el Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Fundación Tormes EB, desarrolla a lo largo de todo el año.

Tal y como ha recordado el Ayuntamiento, las personas interesadas en participar en las actividades de 'VoluntaS' y en la Bolsa de la Agencia Municipal del Voluntariado pueden inscribirse de forma presencial en el Centro Municipal Integrado (CMI) Trujillo y de manera telemática a través de la página web www.voluntariadosalamanca.com, del correo electrónico agenciavoluntariado@aytosalamanca.es, del número de teléfono 660 178 583 o de un mensaje por WhatsApp al 722 614 186.