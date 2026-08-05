La programación de Divierteatro girará en torno al juego del 26 al 29 de agosto en Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Archivo - Imagen del espectáculo de una de las compañías de Divierteatro, en Ciudad Rodrigo (Salamanca). - JUAN VICENT DONATE - Archivo

SALAMANCA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XXIX Feria de Teatro de Castilla y León, que se celebra en Ciudad Rodrigo (Salamanca), vuelve a organizar de manera paralela Divierteatro los días 26, 27, 28 y 29 de agosto con una programación que girará en torno al juego como origen del hecho teatral y forma de explorar el mundo.

Las actividades de este programa se desarrollarán de 10.00 a 13.00 horas en la Plaza del Buen Alcalde, para niños a partir de seis años, y en la Plaza del Conde, para los pequeños de tres a seis años, en el espacio Palabreando.

La entrada un año más será gratuita, y el acceso a los recintos de actividades se realizará de forma organizada, con espacios sectorizados, mientras los niños podrán participar en todos ellos por un tiempo máximo de 75 a 90 minutos, para facilitar que un mayor número de menores puedan asistir.

Esta edición el programa se desarrollará bajo el lema 'PLAY! ¿Jugamos?', ya que Divierteatro girará en torno al juego como el origen mismo del hecho teatral y como una de las formas más naturales de explorar el mundo, tal y como han señalado desde la organización de la Feria de Teatro en un comunicado recogido por Europa Press.

Divierteatro es, así, el programa socioeducativo, pedagógico y de animación infantil de la Feria de Teatro de Castilla y León, que constituye una de las señas de identidad más reconocibles del proyecto cultural mirobrigense.

A través de experiencias participativas, el programa invita a niños a descubrir los lenguajes escénicos no solo como espectadores, sino también como protagonistas del proceso creativo, con el objetivo de despertar "la curiosidad, la imaginación y el gusto por la cultura".

De esta forma, durante todas las mañanas de la Feria, Divierteatro ofrecerá un amplio programa de talleres creativos y plásticos, propuestas de juego cooperativo, actividades de expresión y juego dramático, acciones de animación, instalaciones participativas y representaciones de teatro, títeres, narración oral escénica, magia y otras disciplinas.

Además, para las actividades plásticas y manipulativas, que son de las más demandadas por los menores participantes, se han planificado dos espacios de talleres, uno de participación cooperativa y otro de participación individual.

Los talleres colaborativos se construirán día a día con la participación de diferentes niños que realizarán una producción conjunta, según ha detallado la organización.

Asimismo, los talleres individuales mantendrán una línea de trabajo similar a la de años anteriores, y estarán dedicados a maquillaje, títeres de pinza, títeres de calcetín, títeres reciclados, títeres de animales fantásticos, peonzas, títeres de fauna del teatro y complementos escénicos.

Las actividades colectivas y los talleres cooperativos planificados ofrecerán la participación en la construcción de un circuito de juegos, en el Laboratorio de la imaginación y en los talleres de decorado en lana, con DehesaLana, y de improvisación, con Alúa Teatro.

Además, en la Plaza del Conde se instalarán un año más las carpas que acogen las actividades del Palabreando, el espacio de Divierteatro para los niños de tres a seis años, en el que durante una hora pueden participar en distintas actividades, entre las que se encuentran talleres plásticos y sesiones de juegos de expresión y canciones.