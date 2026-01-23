Prohibido el acceso a camiones en la A-6 entre Cuevas y Pedrafita do Cebreiro y en la A-52 entre Requejo y A Canda

Imagen difundida por la DGT de una autovía con nieve - DGT

VALLADOLID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nieve caída en las últimas horas como consecuencia de la borrasca Ingrid mantiene afectadas un total de 53 carreteras en España, cuatro de ellas de la red principal, según los datos aportados por la Dirección General de Tráfico (DGT) consultados por Europa Press.

Además, la DGT ha prohibido el acceso a camiones en la A-6, entre Cuevas y Pedrafita do Cebreiro, entre las provincias de León y Lugo, y en la A-52 entre Requejo y A Canda, provincias de Zamora y Ourense.

Asimismo, están transitables "con precaución" la AP-66 entre El Reúndu y Caldas de Luna, en este caso entre Asturias y León.

En Castilla y León se mantiene cortada la circulación en la DSA-191 en Candelario (Salamanca) y hay nivel rojo en la BU-571 en Río de la Sía, en la provincia de Burgos; SA-203 en Peña de Francia, en Salamanca, y el resto en la provincia de León: LE-126 en La Baña, LE-142 en Santa Marina de Somoza, LE-233 en Besande, LE-234 en Prioro, LE-321 en Redipuertas, LE-331 en San Isidro, LE-333 en Cofiñal y CL-626 La Espina.