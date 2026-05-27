Propietarios forestales piden la nulidad de la Ley Agraria de CyL, que ven "injusta" por impedirles acceder a ayudas

Jornada de propietarios forestales a la que han asistido el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente de la Federación que arropa a los propietarios (Fafcyle), Jesús Pestaña. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los propietarios forestales de Castilla y León han reclamado la nulidad de la Ley Agraria de la Comunidad, que consideran no está ajustada a derecho al ir contra la norma nacional y además la han calificado de "injusta" por impedirles acceder a ayudas de la UE como las de la Política Agrícola Común (PAC).

Así lo ha señalado el presidente de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (Fafcyle), Jesús Pestaña, durante la Jornada de Propietarios Forestales que ha inaugurado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el PRAE de Valladolid.

Pestaña, quien ha reivindicado el papel "esencial y fundamental" de los propietarios en el cuidado de los bosques y montes de la Comunidad que beneficia a toda la sociedad, ha calificado de "absolutamente injusta" la Ley Agraria de Castilla y León, que incluso ha asegurado que "no se atiene a derecho" al ir contra la norma superior, le ley nacional.

"En Castilla y León se excluye de lo agrario a la parte forestal", ha añadido el presidente de los propietarios forestales, quien ha reclamado la nulidad de una ley que ha explicado que les perjudica "ampliamente" y además genera "disfunciones".

Uno de los perjuicios que ha señalado es el hecho de que las medidas de apoyo de Bruselas cuando llegan a Castilla y León "automáticamente" les excluyen y ha puesto como ejemplo los fondos de la PAC que, aunque cada vez menores, son cuantiosos.

Pestaña ha apuntado que la parte forestal recibe un "escaso" 3 por ciento del total de la PAC, cuando la superficie de este tipo es aproximadamente la mitad del territorio de Castilla y León.

AYUDAS A TRAVÉS DE LA JUNTA

Sin embargo, el consejero de Medio Ambiente, en declaraciones a los medios antes del inicio de la jornada, ha destacado como una de las líneas de apoyo a estos propietarios las ayudas públicas basadas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) y ha incidido en su importancia.

En concreto, ha apuntado que en lo que va de año se han convocado 80 millones de euros de ayudas, tanto para la planificación y los tratamientos silvícolas, como para la mejora de silvopastorales para la ganadería extensiva, "que es tan importante para la prevención de incendios", así como para la forestación de tierras agrarias.

Asimismo, ha explicado que se mantiene otra línea importante que es la licitación de derechos de CO2, que determina también la generación de beneficios económicos para este sector.

Además de este apoyo de tipo económico, Suárez-Quiñones ha añadido que la Junta de Castilla y León apoya a los propietarios mediante la simplificación de la normativa administrativa para "quitar trámites", para cambiar autorizaciones por declaraciones responsables para facilitar la reversión de terrenos agrícolas a forestales y viceversa y, por tanto, dar flexibilidad a los propietarios. Así, ha concretado que se han dictado decretos en los tres últimos años para "facilitar, simplificar y mejorar la gestión por parte de los propietarios privados".

El consejero de Medio Ambiente ha señalado la importancia de este sector en Castilla y León, una de las regiones europeas más importantes desde el punto de vista forestal, con 5,1 millones de hectáreas forestales, 3 de ellas pertenecientes a propietarios privados que gestionan esos montes, lo que genera muchísimos beneficios económicos por su aprovechamiento en madera y productos no madereros, fundamentalmente en zonas rurales, por lo que contribuyen a fijar población. Además, ha apuntado que una buena gestión sostenible de estos propietarios conlleva reducir el riesgo de incendios.

A este respecto y la dificultad de contactar con dueños de parcelas privadas, que dificulta llevar a cabo desbroces, el presidente de Fafcyle ha reconocido que es "muy difícil" acceder a todos los propietarios porque la propiedad está "terriblemente fraccionada".

Por ello, Pestaña ha explicado que "procuran" o desean "mover el tablero" de la propiedad y que realmente "fueran propietarios aquellos que desean serlo" y no quienes no viven cerca de estos terrenos.

"Pensemos que hay muchos que a lo mejor viven, que voy a decir, en Barcelona, en Bilbao o en Uruguay, entonces es muy complicado así. Hay que tomarse en serio el tema de la propiedad forestal y el tema de la fragmentación tan tremenda de la propiedad forestal en Castilla y León", ha añadido.

FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO

Respecto a este problema, el consejero de Medio Ambiente, quien ha aclarado que "lógicamente los propietarios privados hacen de su propiedad lo que creen que tienen que hacer", considera que el camino es el asociacionismo forestal y la concentración de las propiedades para que sean productivas.

El problema, ha añadido, es que muchos propietarios lo son incluso por herencia, que desconocen hasta dónde están sus propiedades, por ello ha asegurado que la Junta lleva tiempo trabajando, dentro del marco del respeto a la propiedad privada a la que no se le puede imponer modelos que no quiera asumir, en el fomento de iniciativas "importantes".

En este sentido, ha destacado el "modelo Soria" de asociacionismo forestal privado, que cuenta con montes privados "extraordinariamente gestionados" con más de 400 propietarios en unas entidades asociativas, por eso la Junta "provocan" y "acompaña" es modelo, que considera el más adecuado.

"Buscar que esas pequeñas parcelas, se unan y se haga una gran parcela, entonces sea económicamente rentable explotarla. Ese es el camino y eso es lo que nosotros hacemos y fomentamos", ha agregado el consejero.

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha afirmado que este modelo, además de reducir incendios, hace el monte más productivo, genera más empleo en el medio rural y contribuye a la lucha contra la despoblación "y al final es un círculo virtuoso", por lo que es "muy positivo".