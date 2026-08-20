Protección Civil activa la alerta por lluvias y tormentas hasta este viernes en CyL

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil de la Junta ha declarado la alerta por lluvias y tormentas ante la previsión de que se produzca un notable incremento de la inestabilidad atmosférica que lleva asociados fenómenos meteorológicos adversos.

La alerta, que se declara desde las 12.00 horas de hoy, permanecerá activa hasta las 9.00 horas de mañana viernes 21 de agosto, señala la Junta a través de un comunicado.

Para la jornada de hoy, jueves, se esperan lluvias generalizadas en Castilla y León, si bien son más probables y de mayor intensidad en la provincia de León y el sistema Ibérico. Las precipitaciones podrán ir acompañadas de chubascos y tormentas, que podrán ser localmente fuertes y persistentes. Así mismo, existe la probabilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes. En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso térmico en toda la Comunidad siendo más acusado en las temperaturas máximas.

En estos momentos, gran parte de Castilla y León se encuentra en aviso amarillo por lluvias y tormentas y destacan los avisos de nivel naranja en las provincias de León, Burgos y Soria, con especial incidencia en la meseta de León, la cordillera Cantábrica de León y el sistema Ibérico de Burgos y Soria.

La previsión es que mañana, viernes, la probabilidad de lluvias y tormentas disminuya significativamente, aunque no se descartan chubascos aislados en zonas del norte de la Comunidad, razón por la que la alerta se desactivará a las 9.00 horas.

No obstante, la Junta está realizando el seguimiento permanente de la evolución meteorológica para los próximos días, no descartándose una nueva activación de alerta de cara al fin de semana.

Asimismo, la Junta sigue de cerca los posibles incidentes asociados al episodio puntal de meteorología adversa a través del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, finaliza el comunicado.