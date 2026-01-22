Protección Civil declara la alerta en toda CyL desde esta noche por los efectos de la borrasca 'Ingrid'

Nevada caída sobre Segovia el pasado 17 de enero. - Nacho Valverde - Europa Press

VALLADOLID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil ha declarado la alerta en todas las provincias de Castilla y León ante la previsión de nevadas desde las 22.00 horas de hoy jueves y con fecha de finalización a determinar en función de la evolución de la borrasca 'Ingrid' que impulsará una masa de aire de origen marítimo polar, fría y húmeda sobre la Península Ibérica.

La previsión es que la cota de nieve descienda durante la jornada de mañana viernes desde los 1.000-1.200 metros hasta los 600-800 metros, si bien se podrían producir precipitaciones moderadas en forma de nieve en zonas de meseta, señalan desde la Junta a través de un comunicado.

Estas precipitaciones podrían dejar acumulados superiores a 10 centímetros y localmente 20 centímetros en sierras occidentales de la Cordillera Cantábrica, Sistema Central y Sanabria. Durante esta misma jornada, se esperan vientos del oeste y suroeste fuertes que pueden alcanzar los 80 kilómetros hora en zonas expuestas y de montaña.

Durante el sábado 24 continuarán las precipitaciones de forma débil, localmente moderadas en zonas de montaña, si bien serán más dispersas en la meseta. La cota de nieve fluctuará entre los 500 y los 800 metros con acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros adicionales en zonas de montaña. El viento será moderado del oeste con rachas fuertes en áreas montañosas, y heladas débiles o moderadas generalizadas.

El domingo se espera que la cota de nieve ascienda progresivamente hasta quedar por encima de los 1000 metros en el este y 1400 en el oeste de la Comunidad. Temperaturas en ascenso moderado y viento del oeste moderado.