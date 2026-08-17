Protección Civil interviene en 17 ocasiones durante este fin de semana en CyL

Calles cubiertas de lodo como consecuencia de la riada producida en la tarde del sábado 15 en Manzaneda de Valdueza. - Fernando Otero - Europa Press

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Protección Civil ha intervenido en el medio natural de Castilla y León durante el fin de semana, donde ha coordinado seis rescates, cuatro incidentes sanitarios y siete incidencias relacionadas con la búsqueda de personas desorientadas.

Desde las 14.00 horas del viernes, además, el Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil de la Junta fue movilizado en siete ocasiones, señalan desde la Vicepresidencia Segunda de la Junta en un comunicado.

En la provincia de León se ha registrado cerca de la mitad de las incidencias, un total de siete intervenciones coordinadas por el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil (CCE) en esta provincia. A la leonesa le han seguido las provincias de Ávila, Palencia y Salamanca con dos incidencias gestionadas en cada una de ellas.

La tarde del viernes se inició con un grupo de tres personas desorientadas en la ruta de descenso al Refugio Casa Mieres, en San Emiliano (León) que finalmente llegaron a su destino con las indicaciones recibidas desde el CCE. A las 22.55 horas se recibió aviso por una búsqueda de un menor de 7 años extraviado en la localidad de San Leonardo de Yagüe (Soria) tres horas antes, quien fue localizado ileso poco después en la propia localidad.

Durante la jornada del sábado, los servicios de emergencias de Castilla y León atendieron numerosas incidencias relacionadas con accidentes, rescates y búsquedas en distintos puntos de la Comunidad. Grupos de rescate de León y Asturias intervinieron en el Alto de la Farrapona por la caída de un hombre de 75 años, que resultó fallecido.

En León fueron rescatadas dos mujeres en zonas de difícil acceso, una de unos 65 años en La Pola de Gordón y otra de unos 60 años en el Desfiladero de los Calderones, en Carrocera. También se llevaron a cabo intervenciones por accidentes y desorientaciones en Valladolid y Ávila, entre ellas la localización de una pareja de senderistas en Candeleda y de un menor que se había separado de su grupo familiar durante una ruta entre Escalada y Orbaneja del Castillo.

RIADA EN MANZANEDO Y BOUZAS

La jornada estuvo marcada además por varios episodios de desbordamiento de cauces en la zona de Bouzas y Manzanedo de Valdueza (León). Uno de ellos derivó en una riada acompañada de un deslizamiento de tierras que arrastró a un hombre de mediana edad, lo que movilizó de forma inmediata al Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil, junto con Bomberos, Policía y emergencias sanitarios. Se recibieron numerosas llamadas y se alertó de la aparición de dos cuerpos y la desaparición de algunas personas, por lo que se se activó al Grupo de Respuesta e Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde), movilizando a dos psicólogos a la zona.

El desbordamiento de los arroyos cercanos al río Boeza provocó numerosas afectaciones a las localidades de Manzanedo y Bouza. Finalmente, Policía Local confirmó dos mujeres fallecidas y dos menores de un año heridos y traspasados a recurso sanitario. A las 21.24 horas, se declaró la Situación 1 del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Castilla y León (Inuncyl).

El domingo, los servicios de emergencias de Castilla y León atendieron diversas incidencias en distintos puntos de la Comunidad. Entre las actuaciones más relevantes, el Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil intervino en Garcirrey (Salamanca), donde falleció un hombre de 70 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria; en el Pozo de las Lomas (Palencia), donde una mujer con problemas cardíacos fue estabilizada y evacuada en helicóptero medicalizado; y en Villamayor (Salamanca), donde rescató a un ciclista herido tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso.

La jornada incluyó también el hallazgo de una persona fallecida en el río Carrión, en Palencia, posteriormente relacionada con una persona desaparecida cuya búsqueda se había iniciado esa misma mañana.

Además, se activaron distintos dispositivos de búsqueda que finalizaron rápidamente y sin necesidad de intervención sanitaria, como los de un hombre con problemas respiratorios en Cacabelos, un hombre de 80 años en El Espinar y tres menores en Carracedelo, todos ellos localizados en buen estado. También se registró una falsa alarma por un supuesto accidente de ala delta en La Torre (Ávila), que fue descartada tras comprobarse que el aterrizaje se había producido con normalidad.

Por último, se registró una búsqueda de tres menores en una zona de baño en Carracedelo (León) a los que sus familiares no localizaban. Pocos minutos después, fueron hallados ilesos por el padre de uno de ellos.