La provincia de León, preparada con 60 vehículos, 40 operarios y 360 toneladas de sal frente a las nevadas

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel y el vicepresidente, Roberto Aller, en la presentación del Plan de Vialidad Invernal 2025-2026. - EUROPA PRESS

LEÓN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León cuenta con cerca de 60 vehículos, 40 operarios y 360 toneladas de sal en el marco del Plan de Vialidad Invernal 2025-2026 para actuar frente a la climatología adversa cuando sea necesario en los más de 3.300 kilómetros de vías repartidos en 746 carreteras de la provincia.

El 46 por ciento de estas vías discurren por zonas de montaña y en muchos de sus tramos superan los 1.000 metros de altitud. Por este motivo se producen problemas de vialidad en numerosas jornadas del año, que en ocasiones se trasladan al resto de la provincia.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel y el vicepresidente de la Institución provincial, Roberto Aller, han presentado este martes los medios con que cuenta la Institución provincial para hacer frente a las condiciones climatológicas adversas.

Los medios del Plan del Vialidad invernal están distribuidos en diferentes zonas operativas: Montaña de Riaño, Cea-Valderaduey, Alto Porma-Esla Medio, Curueño-Bajo Torío, Luna-Babia Baja, Laciana-Babia Alta, Omaña, La Cepeda, León central, Maragatería, Cabrera y El Bierzo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

El parque móvil de la Institución provincial cuenta con cinco unidades operativas de las denominadas fresas o quitanieves dinámicas y una unidad de reserva, dos vehículos polivalentes con la posibilidad de adaptar diferentes medios, 14 quitanieves de empuje con cuñas que se acoplan a la parte delantera de un camión más una de reserva, cinco pick-up equipados con hojas quitanieves y esparcidora de sal y una destinada únicamente a extender la sal por las vías, además de una grúa auxiliar.

MEDIOS DISPONIBLES

Además, están operativas 20 unidades para extender los fundentes de hielo más una de reserva y, entre los medios auxiliares, una cabeza tractora con góndola de transporte para el desplazamiento de las fresas entre los diferentes puertos de montaña. El Parque Móvil se completa con diversa maquinaria como retroexcavadoras, motoniveladoras, furgonetas o todoterrenos turismos que pueden ser utilizados en caso de emergencias.

Por otro lado, la Diputación de León mantiene cedidos diversos vehículos a ayuntamientos y mancomunidades como los vehículos utilizados para la lucha contra incendios, que se usan para asegurar de la misma forma la vialidad en invierno, a través de cuñas quitanieves que se pueden acoplar a ellos. Actualmente, se encuentran cedidos cinco vehículos de este tipo.

Además, la entidad provincial coordina sus actuaciones con otras locales que ya disponen de medios propios, a través de ayudas como las subvenciones que se destinan para la adquisición de estos vehículos. En estos momentos son 11 quitanieves de empuje de alta capacidad, camiones con cuña y una fresa.

FUNDENTES

En lo que se refiere a los fundentes, la Diputación de León tiene tres puntos principales de almacenaje que se encuentran en los parques móviles de León, Ponferrada y Astorga, además de las estaciones de esquí de la provincia, San Isidro y Valle de Laciana- Leitariegos.

La Institución provincial abastece sacos de sal en momentos puntuales a ayuntamientos y mancomunidades para que puedan controlar ciertos puntos conflictivos, como los que se encuentran en lugares sombríos de las carreteras. Para la actual campaña de invierno está previsto repartir 360 toneladas de sal.

Gerardo Álvarez Courel ha insistido en la "intensidad" del trabajo que se realiza en este ámbito, ya que los operarios llegan a efectuar más de 1,000 jornadas, casi 200 de ellas en días festivos. "Es muy importante que pongamos en valor el esfuerzo y la labor que realizan los equipos que trabajan en la apertura de las carreteras para que se pueda transitar por ellas en perfectas condiciones y que hacen posible que la Diputación atienda todas las incidencias para que los servicios básicos lleguen a todos los pueblos de la provincia de León", ha recalcado.

En este contexto, ha confiado en que hay que abordar pocas actuaciones en la presente campaña y ha asegurado que la provincia está preparada para actuar en caso de inclemencias meteorológicas.

GARANTIZAR LAS COMUNICACIONES

Por su parte, Roberto Aller ha destacado el esfuerzo que se realiza desde la Diputación Provincial para garantizar las comunicaciones en todas las comarcas de la provincia, especialmente las que sufren más los efectos de la nieve.

La Diputación de León también mantiene contactos con otras administraciones para la coordinación de medios de vialidad invernal. Participa en reuniones de la Junta de Castilla y León y se integra en las del Cecopi cuando se activa el Plan de Protección civil por las nevadas. Además, mantiene contactos periódicos con la Subdelegación del Gobierno.