La provincia de Segovia es la quinta de España con más ciberataques y ciberestafas a sus empresas

SEGOVIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Segovia está en el 'top 5' de las que sufren más ciberataques y ciberestafas sobre sus empresas, aunque la razón para ello no se ha podido aclarar aún.

Así lo ha señalado el director de 'Cibersegovia', Abel Gómez, en la presentación del II Congreso de Hackers de Segovia, que se celebra el 13 de noviembre en el Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid (UVA) en Segovia.

Gómez ha presentado el congreso junto a la secretaria general de la Federación Empresarial Segoviana (FES), Beatriz Escudero, dado que la patronal es la organizadora del evento, que este año traerá a figuras de relevancia internacional en el mundo de la ciberseguridad.

Como ha explicado Abel Gómez, la sede del Congreso en la UVA responde a "acercar la ciberseguridad a los alumnos --la institución académica tiene Facultad de Informática en Segovia- que mañana serán los que gestionarán la seguridad de las empresas; ahora tendrán oportunidad de inspirarse en este campo y encontrar un espacio para pensar sobre su futuro profesional".

No obstante, el congreso está diseñado para informar y formar al máximo posible de empresarios y gestores de Segovia, para lo que se ha elegido un plantel de ponentes "de primer nivel internacional", ha destacado Abel Gómez.

Como figura más conocida se encuentra Chema Alonso, figura mediática tras sus éxitos en la ciberseguridad de, entre otros gigantes, Telefónica. Alonso ofrecerá la charla 'Inteligencia artificial, luces y sombras'.

PARTICIPANTES

Otros profesionales con gran prestigio son Elisa Alises, Marta Barrio, Juan Carlos Galindo, Andrés Naranjo, Pablo Fernández Iglesias y José Manuel Ávalos (los tres últimos, creadores del podcast 'Cosas de hackers'), y entre todos mostrarán un amplio espectro de la ciberseguridad y las nuevas técnicas de fraude con inteligencia artificial, la reputación de una empresa tras un ciberataque, el trabajo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la adaptación a normativas europeas o la mejora d ella resiliencia de las empresas al implantar protocolos de ciberseguridad.

Según ha expresado Abel Gómez, en un estudio que su firma realizó hace pocos años para la FES, "sólo el 10 por ciento de las empresas segovianas tenían un sistema de protección en ciberseguridad y era muy básico", por lo que ha insistido en la necesidad de formarse en este campo y conocer las opciones para reforzar la seguridad en sus empresas.

La asistencia al congreso es gratuita, pero por motivos de aforo se necesita inscripción previa, que puede realizarse en la web congresodehackers.es

Este segundo congreso ya ha producido interés entre el tejido empresarial de la provincia y, como ha manifestado Beatriz Escudero, "se consolida como una cita tecnológica necesaria en Segovia".