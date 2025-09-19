La provincia de Soria amplía su presencia en Naturcyl con expositor propio y la vista puesta en el eclipse de 2026

SORIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Soria amplía su presencia en la VIII Feria Internacional de Ecoturismo de Castilla y León, Naturcyl 2025, en el Real sitio de San Ildefonso (Segovia), con expositor propio y la vista puesta en el eclipse de 2026. Naturcyl es el evento de ecoturismo más importante de España y el segundo mayor de Europa y un escaparate para la promoción del turismo de la naturaleza, centrado este año en el astroturismo.

El departamento de Turismo de la Diputación de Soria ha incidido en la importancia de la temática para la provincia de Soria, por lo que acude por primera vez con un expositor propio, donde se han invitado a participar a ayuntamientos y asociaciones.

La provincia de Soria estará presente en este evento por el departamento de Turismo de la Diputación provincial de Soria, junto a la Asociación Montes de Soria y el Ayuntamiento de Borobia.

El espacio de la Diputación de Soria está situado en el pabellón B de la feria, en el stand 5, que cuenta con una superficie de 36 metros cuadrados, para presentar toda la oferta de actividades y ocio en la naturaleza de la provincia.

ECLIPSE DE 2026

La Feria Internacional de Ecoturismo de Castilla y León es un punto de encuentro entre naturaleza, turismo y conservación, donde cada año reúne a viajeros, profesionales y amantes del medio rural y donde la provincia de Soria tiene mucho que ofrecer.

En esta edición dedicada al astroturismo, desde el departamento se va a hacer espacial hincapié en el eclipse previsto para el año que viene. La provincia de Soria sigue con su apuesta por el astroturismo, como ya puso de manifiesto con el Congreso Internacional de Soria hacia el Eclipse 2026, un evento organizado y financiado por la Diputación Provincial que reunió a más de 200 participantes en el Aula Magna del Convento de San Francisco.

La diputada de Turismo, Elia Jiménez, ha subrayado la importancia de Soria para aprovechar al máximo el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. "El eclipse debe ser un catalizador de desarrollo para el mundo rural", ha afirmado Jiménez, que ha destacado que con la presencia de Soria en Naturcyl "se sigue con la estrategia de consolidar a Soria como un referente en astroturismo a nivel nacional e internacional".