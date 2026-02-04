La provincia de Soria arranca 2026 con un crecimiento del 12,62% en las consultas turísticas

SORIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Soria ha iniciado el año 2026 con una evolución positiva en su sector turístico, con un incremento global del 12,62 por ciento en el número de consultas atendidas en la red de oficinas de turismo durante el mes de enero.

Según los datos gestionados por la Diputación de Soria, un total de 8.443 visitantes solicitaron información turística, frente a las 7.497 consultas contabilizadas en el mismo periodo del año anterior.

Estos resultados adquieren "especial relevancia" si se tiene en cuenta que "solo nueve de las 16 oficinas de turismo de la red han estado operativas durante este primer mes del año".

En concreto, los centros de San Pedro Manrique, Vinuesa, Garray, San Leonardo, Villar del Río y Yanguas han permanecido cerrados en enero debido al calendario de apertura habitual y a la planificación de recursos de la red de oficinas.

El análisis por municipios refleja un comportamiento "especialmente destacado" en El Burgo de Osma un mes más, que se consolida como el "principal punto de referencia turística" de la provincia con 3.710 consultas, lo que supone un crecimiento del 61,16 por ciento respecto a enero de 2025.

También sobresale la evolución de Ólvega, que alcanzó las 492 consultas, lo que duplica ampliamente los datos del año anterior con un incremento del 115,79 por ciento. Berlanga de Duero registró 1.338 consultas (un 13,01 por ciento más) y Ágreda mantuvo cifras positivas con 525 visitas (incremento del 3,96 por ciento). Langa de Duero, aunque con un volumen más reducido, experimentó igualmente un incremento en su actividad.

Por el contrario, algunos municipios han registrado un descenso en el número de consultas respecto al año anterior. Medinaceli contabilizó 380 consultas, lo que supone una bajada del 54 por ciento, mientras que Almazán alcanzó las 1.064 consultas, con un descenso del 26,87 por ciento. San Esteban de Gormaz, con 605 consultas (un 5,91 por ciento menos), y Monteagudo de las Vicarías, con 314 (un 9,77 por ciento menos), presentaron retrocesos más moderados.

DESTINO DE CALIDAD

La diputada de Turismo ha señalado que el objetivo es "seguir potenciando la provincia de Soria como un destino de calidad, y trabajar de manera coordinada con los municipios para mejorar la atención al visitante y la visibilidad de los recursos turísticos del territorio".

De cara a las próximas semanas, la provincia de Soria se posiciona como epicentro del turismo gastronómico nacional con motivo de la temporada de la Trufa Negra. El mes de febrero se presenta como "una oportunidad clave" para el sector a través de la celebración de eventos de "gran relevancia" en los que colabora activamente la Diputación de Soria, como el certamen internacional Cocinando con Trufa, la Feria de la Trufa de Abejar, la iniciativa Trufax en Medinaceli y las jornadas gastronómicas Soria & Trufa.