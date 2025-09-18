Las provincias de León y Salamanca contarán con nuevos puntos limpios tras una inversión de 940.000 euros

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno a la redacción del proyecto y construcción de punto limpio de recogida selectiva en los términos municipales de Villadangos del Páramo (León) y Villamayor (Salamanca), cofinanciados con fondos europeos Next Generation, a los que se destinarán 940.000 euros.

En concreto, se ha autorizado una inversión de 459.026 euros destinada a la construcción de un punto limpio de recogida selectiva en el término municipal de Villadangos del Páramo (León) para la recogida, clasificación y almacenaje de residuos urbanos con servicio a las siguientes entidades que integran la Mancomunidad Alto Órbigo (León): Carrizo, Cimanes del Tejar, Llamas de la Ribera, Las Omañas, Valdesamario, Villadangos del Páramo.

El punto limpio de recogida selectiva se ubicará en una parcela del municipio Villadangos de Páramo a la que se accede directamente desde la vía pública.

Por otro lado, también se ha aprobado un gasto de 480.701 euros destinado a la construcción de un punto limpio de recogida selectiva en el término municipal de Villamayor para la recogida, clasificación y almacenaje de residuos urbanos procedentes de las zonas de Anantapur, El Pajarón, Las Acacias, Las Canteras, Los Álamos, Los Almendros, Los Páramos, Los Rosales, Mozodiel de Sachiñigo, Vega de Salamanca y Villamayor.

El punto limpio de recogida selectiva se ubicará en el municipio de Villamayor, situado en paraje de La Hornera, que cuenta con un acceso a través de la carretera SA-300.