Las proyecciones en la fachada de la Catedral de León estarán dedicadas a la Virgen Blanca este verano

Archivo - Fachada de la Catedral de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las proyecciones sobre la Catedral de León estarán dedicadas este verano a la Virgen Blanca, una adaptación del espectáculo 'Una historia narrada en piedra' en cuya parte final se explica de manera pormenorizada la figura que se encuentra en el pórtico occidental de la Pulchra Leonina, conocida también como la Virgen de las Nieves.

En este espectáculo de luz y sonido, llevado a cabo a través de la técnica del vídeo mapping, el pórtico cobra vida y sobre él se proyecta la historia de la propia Catedral de León desde que albergó unas termas hasta el templo gótico que hoy se conoce. Además de las imágenes en 3D, las proyecciones cuentan con música y una locución que ayuda a guiar al espectador a través de los siglos.

Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre los pases serán a las 22.45 horas y en total se han programado siete sesiones en junio con motivo de las Fiestas de San Juan y San Pedro los días 6, 13, 20, 21, 24, 27 y 28. En julio se mantendrá el mismo horario con pases los días 4, 11, 18 y 25, mientras que en agosto habrá proyecciones los días 1, 8, 14, 15, 22 y 29 y, finalmente, en el mes de septiembre las sesiones serán los días 5, 12, 19 y 26, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El objetivo de esta propuesta es difundir la historia de la Catedral de León, uno de los elementos patrimoniales de mayor relevancia de la ciudad y "emblema" del pueblo de León.

Asimismo, el proyecto ofrece un "valor añadido" al interés que despierta la Pulchra Leonina entre los visitantes y permite a la ciudadanía contemplar un pórtico policromado en la Catedral como el que tuvo de forma primigenia.