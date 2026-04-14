El proyecto 'Compromiso de Calidad Turística' distingue a 21 establecimientos y servicios leoneses

Representantes de las empresas y entidades distinguidas en el proyecto 'León, Compromiso de Calidad Turística'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'León, Compromiso de Calidad Turística' ha hecho entrega un año más de sus distintivos, que han recaído en 21 empresas y entidades relacionadas con el sector.

El acto se celebró ayer en el Palacio del Conde Luna y estuvo presidido por la concejala de Turismo del Ayuntamiento de León, Mercedes Escudero, además de contar con la presencia de representantes de la Mesa de Calidad de la Ciudad de León como la Cámara de Comercio, la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), el Círculo Empresarial Leonés (CEL), La Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), el Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe) y la Asociación de Hostelería y Turismo.

Los establecimientos distinguidos fueron Viajes Lunatours, Viajes Ruasol, Inn Boutique León, Parador de Turismo Hostal de San Marcos, Slow León Apartamentos Turísticos, Borenia Turismo, Turismo León, S. Coop., Guheko Turismo, Ocio y Tiempo Libre, McDonald's (Mercaleón), McDonald's (Papalaguinda), Taberna Los Cazurros, Museo Liceo Egipcio, Museo Sierra Pambley, El Serranillo (Conde Luna), El Serranillo (La Inmaculada), El Serranillo (Rep. Argentina), Jorvic, Fruela, Leyko Hombre, Leyko Mujer e Isamar Gourmet.

Estos son los últimos distintivos entregados bajo el modelo actual, ya que el proyecto se encuentra en pleno proceso de transición, con el desarrollo de herramientas que faciliten a empresas y servicios turísticos el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La ciudad de León forma parte del Sistema Integral del Calidad Turística en Destino (Sicted) desde 2006, un proyecto destino impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo con el objetivo de homogeneizar y elevar la calidad de sus servicios turísticos.

El Sicted en León ha trabajado durante 20 años con más de 120 empresas de 13 subsectores diferentes para orientar, formar y promover la implantación de un sistema de gestión que permitiese evidenciar la prestación de un servicio que cumpliese con unos estándares de calidad marcados por la propia Secretaría de Estado de Turismo a través de herramientas como los manuales de buenas prácticas.