El proyecto estratégico DUVA destina 2,3 millones para la modernización del muelle Vega Terrón

La diputada de Proyectos Estratégicos, Pilar Sánchez, y el presidente de la Diputación, Javier Iglesias. - DIPUTACIÓN

SALAMANCA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto estratégico DUVA ('Duero-Douro: Verde y Azul) impulsará la modernización del muelle de Vega Terrón con 2,3 millones de presupuesto para situarlo "a la vanguardia de los destinos inteligentes".

Así lo ha afirmado el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias que ha presentado el proyecto que "parte de una visión global" que sitúa a Salamanca como "nodo estratégico en el eje de comunicación con Portugal y el resto de Europa".

"Este proyecto no es una actuación aislada, sino que forma parte de un gran plan transformador que presentamos recientemente para modernizar el Muelle de Vega Terrón y convertirlo en una plataforma logística de referencia", ha detallado.

El presidente, acompañado por la diputada de Proyectos Estratégicos, Pilar Sánchez, ha destacado especialmente la consecución de financiación europea en el marco de programas de cooperación transfronteriza, lo que permitirá llevar a cabo "actuaciones clave".

En este sentido, ha remarcado que la captación de fondos europeos demuestra "la solidez técnica del proyecto y su alineación con las prioridades de la Unión Europea en materia de sostenibilidad, digitalización y cohesión territorial".

En cuanto al alcance del proyecto, éste contempla actuaciones orientadas a la modernización de infraestructuras, la mejora de la operatividad logística, la digitalización de servicios y el impulso de la actividad económica vinculada al transporte fluvial y terrestre, según ha relatado Iglesias que ha destacado que la iniciativa "reforzará la competitividad del enclave y favorecerá nuevas oportunidades para empresas y emprendedores del territorio".

El presidente de la Diputación ha incidido en que la modernización del Muelle de Vega Terrón supone "una apuesta decidida por el futuro de Salamanca", al tiempo que contribuye "a fijar población, dinamizar el medio rural y posicionar a la provincia en los grandes corredores logísticos del suroeste europeo".

DUVA constituye una de las actuaciones estratégicas contempladas en el Proyecto Director Vega Terrón, una hoja de ruta que movilizará una inversión estimada de once millones de euros entre 2026 y 2030 "para consolidar el enclave como referente logístico, turístico y empresarial de la frontera hispano-portuguesa".

Con esta nueva iniciativa, la Diputación de Salamanca trata de "consolidar el Muelle de Vega Terrón como uno de los grandes motores de crecimiento de la provincia", ha finalizado el presidente de la institución provincial.