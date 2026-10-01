El proyecto europeo Envihei, en el que participa la ULE, galardonado con el Premio Grupo Compostela Sostenible 2026

El profesor de la ULE José Alberto Benítez Andrades recoge el diploma entregado por Carla Martins, presidenta del Grupo Compostela de Universidades. - ULE

LEÓN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo Erasmus+ Student-centered Learning for ENVIronmental Sustainability at Higher Education Institutions (Envihei), coordinado por la investigadora de la Universidad de León (ULE) Ángela Taboada, ha sido distinguido con el Premio Grupo Compostela Sostenible 2026, un galardón internacional para iniciativas universitarias que destacan por su contribución a la sostenibilidad.

El premio fue otorgado mediante votación directa en la sesión 'Conexión Compostela en Sostenibilidad', celebrada en la XXXII Asamblea General del Grupo Compostela de Universidades.

Esta red internacional, de la que forma parte la ULE reúne a 75 miembros de 30 países en Europa, América y Asia. A través de este reconocimiento se busca impulsar el trabajo de las instituciones en materia de sostenibilidad, mediante la promoción de la innovación con impacto en la sociedad.

Envihei fue seleccionado entre nueve iniciativas internacionales por su aportación a la consolidación de prácticas sostenibles en el ámbito universitario. El reconocimiento pone en valor su metodología de aprendizaje centrada en el estudiante e integra las competencias verdes en la educación superior, al tiempo que refuerza el papel de la ULE como institución comprometida con la innovación educativa, la cooperación internacional y la transición verde.

El proyecto, financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, reúne a cinco instituciones de educación superior: Universidad de León (España), Montanuniversität Leoben (Austria), Silesian University of Technology (Polonia), Universiteit Hasselt (Bélgica) y Aalborg Universitet (Dinamarca). Envihei busca transformar la educación ambiental hacia un modelo que dote al alumnado de las herramientas necesarias para afrontar los retos ecológicos actuales.

MARCO EUROPEO 'GREENCOMP'

La iniciativa comenzó con el análisis de las necesidades de 1.493 estudiantes y 411 docentes de las universidades participantes y, a partir de estos resultados, Envihei puso el foco en la transformación de la práctica docente: 71 profesores participaron en un programa de desarrollo profesional de 104 horas. Trabajaron con el marco europeo 'GreenComp', metodologías de aprendizaje basado en proyectos y retos, enfoques interdisciplinares y problemas reales.

El objetivo es que el profesorado actúe como facilitador y que la sostenibilidad se integre en diferentes disciplinas, especialmente en ámbitos técnicos y de ingeniería, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Esta formación se trasladó posteriormente a las aulas: 22 docentes implementaron el modelo en 12 asignaturas con más de 500 estudiantes. Los alumnos abordaron, junto a empresas y agentes externos, retos relacionados con energías renovables, economía circular, movilidad sostenible, resiliencia climática o sostenibilidad industrial.

WINTER SCHOOL

Los primeros resultados apuntan a cambios en las prácticas docentes y al desarrollo de competencias como el pensamiento sistémico, la reflexión crítica y la resolución de problemas. La dimensión internacional se reforzó mediante una Winter School que recibió más de 300 inscripciones de 12 universidades de siete países.

Actualmente sus recursos educativos se ponen a disposición de la comunidad universitaria en seis idiomas para facilitar su adaptación por otras instituciones. De este modo, el proyecto aspira a ampliar su impacto y contribuir a que la educación superior prepare a los futuros profesionales para liderar el cambio hacia modelos más sostenibles.