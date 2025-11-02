El proyecto europeo LIFE Beckon despierta el "interés" por las comunidades energéticas en la provincia de Ávila

ÁVILA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo LIFE Beckon, del que es socio la Diputación de Ávila, ha despertado un "importante interés en diferentes ayuntamientos y organizaciones abulenses", lo que "reafirma la conciencia que hay en la provincia acerca de las posibilidades que ofrecen las comunidades energéticas como herramienta para avanzar en el consumo eficiente, sostenible y económico en los pueblos", ha subrayado el diputado de Asuntos Europeos, Energía y Turismo, Armando García Cuenca.

El proyecto europeo, dentro del programa LIFE, cuenta con una Oficina de Asistencia Técnica que incluye "un servicio permanente de asesoramiento a los interesados en la figura de las comunidades energéticas y el mecanismo de la puesta en marcha de estas", ha explicado el diputado.

En la presentación celebrada en las XIII Jornadas Abulenses de Energía, celebradas en Ávila los días 23 y 24 de octubre, los asistentes se mostraron "muy interesados" en este servicio que presta la Diputación a través del LIFE Beckon, ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press

Asimismo, García Cuenca ha destacado que la constitución de comunidades energéticas "empieza a ser una realidad en la provincia de Ávila y, sin duda, para el éxito de estos proyectos incipientes es necesario involucrar a la población local, a los ayuntamientos e instituciones, sumando a todo ello el empuje y la implicación de empresarios del sector energético y empresas consultoras que ya trabajan en estos proyectos en otras regiones de España y Europa".

"Hay que seguir avanzando y multiplicando los resultados tangibles que ya estamos logrando en distintos municipios de la provincia, como Fontiveros, Casillas, Cisla, Muñosancho, Cantiveros, Rivilla de Barajas o Bernuy de Zapardiel", ha remarcado el diputado.