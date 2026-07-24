El proyecto ‘Manos que unen’ de la Diputación de Salamanca combatirá la soledad no deseada en mujeres mayores de 65 años - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca impulsa el proyecto 'Manos que unen: creatividad, reciclaje y comunidad', una iniciativa que apuesta por la creatividad, el reciclaje y la participación como herramientas para combatir la soledad no deseada y fomentar el envejecimiento activo en el medio rural, ya que está dirigido prioritariamente a mujeres mayores de 65 años.

El diputado de Cultura, David Mingo, ha presentado este viernes este proyecto durante un acto en el que ha estado acompañado por la presidenta de la Asociación de Mujeres Damajuanas de Fuenteguinaldo, Pilar Duque.

Durante su intervención, Mingo ha destacado que este proyecto "representa muy bien la manera en la institución provincial entiende la cultura al unir, cuidar, generar comunidad y mejorar la vida de las personas".

El diputado ha reconocido el trabajo que la asociación desarrolla desde hace cinco años para prevenir la soledad no deseada entre las mujeres de los municipios rurales, y ha puesto en valor su compromiso, cercanía y conocimiento del territorio.

En su intervención, Mingo ha subrayado que la Diputación es consciente de los retos que afronta la provincia, especialmente el envejecimiento de la población y la dispersión geográfica, factores que hacen que muchas personas, especialmente las mayores, sufran situaciones de aislamiento.

El proyecto 'Manos que unen: creatividad, reciclaje y comunidad' se desarrollará a partir del próximo mes de septiembre en los municipios de Navasfrías, Casillas de Flores, Ituero de Azaba, Puebla de Azaba, Robleda, El Bodón y El Payo.

Está dirigido prioritariamente a mujeres mayores de 65 años y contempla la realización de talleres de dos horas, dos días por semana, durante dos meses, que se completarán con el montaje de exposiciones en noviembre y diciembre.

En total se impartirán 288 horas de talleres, con una participación estimada de 120 mujeres.

Las actividades combinarán el trabajo manual y artístico con la reutilización de materiales como papel, lana, telas, corchos o calzado, favoreciendo al mismo tiempo la estimulación cognitiva, la motricidad fina, la convivencia y la concienciación medioambiental.

Mingo también ha destacado también que los talleres serán impartidos por monitores y monitoras del propio territorio, lo que facilitará una mayor adaptación a la realidad social de los municipios y reforzará la confianza de las participantes.

Asimismo, ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos, Que pondrán a disposición del proyecto los espacios municipales donde se desarrollarán las actividades.