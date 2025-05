El proyecto Nostra et Mundi descubre y pone en valor las obras de arte de León en el extranjero

LEÓN, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Nostra et Mundi, impulsado por la Fundación de Castilla y León, ha celebrado en la Real Colegiata de San Isidoro su segunda jornada en León del ciclo de conferencias 'Memoria del patrimonio ausente', que tiene como objetivo rescatar, documentar y difundir el patrimonio cultural de Castilla y León disperso fuera de sus fronteras.

Tras el éxito de la presentación del proyecto en León, este acto, de acceso libre y abierto al público, ha contado esta tarde con la participación del presidente de las Cortes y de la Fundación, Carlos Pollán, quien ha subrayado el crecimiento y el carácter colaborativo del proyecto: "Semejante labor de contexto no podría haberla hecho por sí sola la Fundación de Castilla y León. Y, aunque pudiéramos, tampoco querríamos. Es nuestra voluntad sumar al empeño a cuantos más colaboradores, mejor. De Castilla y León y del resto de España también. Y, si me apuran, del mundo entero. No en vano el proyecto se llama Nostra et Mundi".

Durante su intervención, Pollán ha puesto en valor la reciente firma de un acuerdo de colaboración con la Fundación Santa María la Real, una de las entidades más comprometidas con la conservación del patrimonio histórico en España. Asimismo, ha destacado que "igual que las piezas del catálogo, los colaboradores no forman un número cerrado, sino abierto".

Durante el encuentro, la reconocida historiadora y conservadora Ángela Franco Mata, ha impartido la conferencia 'Patrimonio leonés fuera de España', centrada en los vínculos históricos, artísticos y simbólicos del patrimonio leonés conservado en colecciones internacionales. Franco Mata, experta en escultura gótica y exjefa del Departamento de Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico Nacional, es autora de más de 300 publicaciones y ha desarrollado una intensa labor investigadora sobre el Tesoro de San Isidoro, la eboraria medieval y la iconografía litúrgica. Entre sus obras más destacadas figura la monografía 'Arte leonés fuera de León'.

La presentación de la ponente ha corrido a cargo de María José Martínez Ruiz, coordinadora académica del proyecto, quien ha ensalzado la trayectoria y el compromiso de Franco Mata con la conservación, documentación y difusión del patrimonio medieval español.

"Nostra et Mundi sigue creciendo gracias al talento y la generosidad de profesionales como ella. Este proyecto no es solo una tarea de catalogación, sino de reconstrucción de la memoria y de conexión con el mundo a través de nuestro patrimonio", ha indicado.

Nostra et Mundi busca profundizar en las circunstancias que han provocado la dispersión del patrimonio, superando el concepto habitual de 'expolio' y destacando que muchos de los bienes fueron enajenados en contextos muy diversos.

Asimismo, a través de este proyecto, se pretende hacer énfasis en la conservación de este capital cultural y en su utilización como 'embajadas' o 'escaparates' de Castilla y León en los lugares donde este se encuentra. Con más de 250 obras ya catalogadas, el proyecto se presenta como un esfuerzo colectivo por recuperar la memoria del patrimonio disperso, involucrando a universidades, instituciones culturales y a la ciudadanía a través de su plataforma digital, que permite la participación activa mediante testimonios, relatos, aportaciones e intercambio de conocimientos.

Nostra et Mundi cuenta con el respaldo de prestigiosos socios académicos y culturales, como la Universidad de Valladolid, la Universidad de Burgos, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Patrimonio Global. Además, el proyecto tiene la intención de ampliar su red de colaboradores, incorporando a otras entidades y universidades públicas y privadas, con el objetivo de consolidar un esfuerzo común por la conservación del patrimonio cultural de Castilla y León, tanto a nivel nacional como internacional.

Esta conferencia forma parte de un ciclo de actividades que tendrán lugar en distintas ciudades de Castilla y León, con el objetivo de poner en valor el patrimonio cultural de la región, su historia y su impacto internacional. Para más información sobre el proyecto Nostra et Mundi, se puede visitar la página web oficial.