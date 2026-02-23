Un proyecto de revalorización de residuos y otro de fertilizante ecológico, premios I+D+i de Diputación de Palencia

Galardonados En Los Premios A Proyectos I+D+I 2025: ‘Generando Valor Rural Provincia De Palencia’ - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto de revalorización de residuos y otro de obtención de un fertilizante ecológico han sido las dos propuestas ganadoras de los Premios a Proyectos I+D+i 2025: 'Generando valor rural Provincia de Palencia' en colaboración con la Fundación Universidad de Valladolid que han cumplido su sexta edición.

A la convocatoria de este año han concurrido nueve proyectos innovadores, ocho en la categoría de empresa y uno en la categoría de emprendedores que se han repartido 20.000 euros en premios.

La presidenta del Diputación, Ángeles Armisén, ha explicado que esta iniciativa se mantiene con el objetivo de fomentar la competitividad empresarial, el espíritu innovador y el emprendimiento en el medio rural, además de fomentar la colaboración entre empresas y la Universidad, con el apoyo de las instituciones.

"Se trata de motivar a las empresas y a los emprendedores sobre la necesidad de invertir en conocimiento y desarrollo tecnológico, para alcanzar un mayor grado de competitividad empresarial", ha precisado Armisén.

Por su parte, el rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, ha destacado la importancia del trabajo de los equipos de investigación del Campus de Palencia que trabajan al servicio de los proyectos premiados y de obtener avances que pueden servir para consolidar las iniciativas empresariales de la provincia.

El primer premio ha sido para la Sociedad de Residuos del Pisuerga, de Alar del Rey, por su proyecto de 'Revalorización de subproductos, que consiste en transformar residuos, en este caso algas agotadas tras extraer el agar agar a las que se añade estiércol de ganado ovino para obtener un compost enriquecido que sirva como fertilizante orgánico de alta eficacia y valor ecológico que permite mejorar las cualidades de los suelos.

El segundo premio ha recaído en Sergio Delgado Caballero, de Palenzuela, por su proyecto de 'Sustitución progresiva de fertilizantes químicos por soluciones orgánicas líquidas de origen biológico'. El proyecto se basa en la sustitución progresiva de fertilizantes químicos por soluciones orgánicas líquidas de origen biológico a partir de excrementos de insectos, que ya ha mostrado resultados prometedores en el cultivo de tomate, según los ensayos realizados.

Además, se ha entregado un accésit honorífico al emprendedor Rubén Laso, de Pino del Río, por su proyecto de elaboración terrenos de miel natural.