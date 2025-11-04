El proyecto 'Sembrando Futuro' de Diputación y Empresa Familiar fomentará el arraigo de los palentinos con 40.000 euros

PALENCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia destinará 40.000 euros para el proyecto 'Sembrando Futuro 2025/2026' desarrollado junto con la Fundación Empresa Familiar para fomentar el "arraigo de los jóvenes de la provincia y ayudar a asentar población".

Así lo ha señalado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, y la presidenta de la Fundación Empresa Familiar, Rocío Hervella durante la presentación de la iniciativa dirigida a estudiantes de 4º de la ESO y que se desarrollará en seis centros de la comarca del Cerrato hasta el próximo 30 de junio con un objetivo claro: "que los jóvenes estudien y se queden en Palencia", han insistido sus promotores.

El programa combina herramientas digitales, actividades presenciales y apoyo online. Todo ello permitirá a los estudiantes "identificar sus intereses y fortalezas, descubrir opciones educativas y profesionales acordes a sus perfiles, desarrollar habilidades sociales clave para su competitividad y, además, conocer de primera mano las necesidades del tejido empresarial palentino".

Armisén ha asegurado que la institución provincial está implicada en "apoyar a los jóvenes del medio rural, en su formación y empleo y en la retención del talento en esta provincia", con cursos, becas y ayudas a estudiantes, empleabilidad de los universitarios en empresas palentinas, transporte, residencia y en su necesidad de vivienda "para que se puedan emancipar y desarrollar su proyecto de vida en la provincia".

Por su parte, Rocío Hervella ha destacado que este programa "representa una oportunidad" para conocer las ventajas que ofrece el mundo rural y las empresas, con un objetivo "fundamental", el "arraigo" de los jóvenes a la comarca del Cerrato para "construir su proyecto de vida".

Estas jornadas se están desarrollado en los institutos de IES Recenvisto y IES Sagrado Corazón (Venta de Baños), IES Canal de Castilla y IES Don Bosco (Villamuriel de Cerrato), IES Jorge Manrique y IES Trinidad Arroyo (Palencia).

Durante el primer trimestre del curso 2025-2026, el programa 'Sembrando Futuro' llevará a cabo unas Jornadas de Empleabilidad dirigidas al alumnado. Esta experiencia combinará dinámicas prácticas, actividades grupales y contacto directo con el entorno empresarial, con el objetivo de fortalecer las competencias personales y profesionales de los jóvenes del Cerrato.

Las jornadas incluirán dos talleres, centrados en el desarrollo de habilidades sociales y el autoconocimiento para mejorar sus posibilidades de acceso al mercado laboral. Se trabajarán aspectos como la comunicación, el trabajo en equipo, la empatía o la iniciativa, todo ello desde un enfoque práctico que favorecerá la implicación activa del alumnado.

Además, se llevará a cabo una Yincana de Empresas del Cerrato, en la que, a través de distintos juegos y retos, los jóvenes podrán acercarse al tejido empresarial de su entorno. Esta actividad les permitirá conocer de "primera mano" qué tipo de empresas existen en su comarca y cuáles son sus principales actividades, fomentando así el arraigo al territorio, la motivación personal y la conexión con su futuro profesional.

SESIONES INDIVIDUALES

Por otra parte, durante los meses de marzo y abril del año próximo, el programa 'Sembrando Futuro' ofrecerá sesiones individuales de orientación vocacional y profesional por videollamada para todo el alumnado inscrito. Se trabajarán temas como qué estudiar, dónde hacerlo y las salidas profesionales posibles, utilizando la herramienta NeoIkigai para analizar fortalezas, intereses y valores. Cuando el estudiante no tenga una dirección clara, se ofrecerá un acompañamiento más profundo de reflexión y autoconocimiento mediante coaching.

Finalmente, el 10 de marzo de 2026, el programa 'Sembrando Futuro' celebrará una Jornada Online para familias de los alumnos. Su objetivo es "apoyar" a madres y padres en el proceso de decisión educativa y profesional de sus hijos e hijas.

Durante la jornada, las familias podrán resolver dudas, conocer opciones formativas y aprender herramientas prácticas para orientar con confianza y empatía. Se tratarán temas como las opciones postobligatorias, la empleabilidad de la FP, las competencias personales y el papel familiar en la orientación vocacional.

Además, durante el tercer trimestre del año 2026, el programa 'Sembrando Futuro' organizará visitas a empresas de la provincia de Palencia, en colaboración con los centros educativos.

El objetivo es "acercar" la escuela al mundo laboral, permitiendo al alumnado de 4.º de ESO conocer de primera mano distintos sectores, profesiones y formas de trabajo, así como las competencias más valoradas por las empresas.

Las visitas se adaptarán a los intereses del alumnado, reforzando la conexión entre formación y empleo local, y fomentando el arraigo, la motivación y la visión de futuro.