Un proyecto para el tratamiento del asma, en el que participa el IBSAL, Premio de la Fundación AstraZeneca

SALAMANCA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto en el que ha participado el doctor del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), Miguel Estravís Sastre, la Universidad de Salamanca y el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, ha recibido el premio Jóvenes Investigadores en la categoría 'Respiratorio e Inmunología', otorgado por la Fundación AstraZeneca.

Se trata de una iniciativa que, en su novena edición y bajo el lema 'Vocación que cambia vidas', reconoce y promueve el desarrollo y la consolidación del talento científico joven en España.

El proyecto 'CLARA (Clínica, Asma, Respuesta y Aire)', que se ha alzado con una beca de 225.000 euros, se trata de un estudio multicéntrico que busca ahondar en el tratamiento personalizado del asma moderada-grave, tal y como han reseñado desde la Fundación AstraZeneca en un comunicado recogido por Europa Press.

"Nuestro objetivo es identificar marcadores que permitan anticipar qué pacientes se beneficiarán en mayor medida de terapias como la inmunoterapia o los fármacos biológicos, y conocer mejor los factores que precipitan las crisis --por ejemplo, la exposición a pólenes o ciertas infecciones--, así como avanzar en una mejor clasificación de los pacientes con asma.

Para ello aplicaremos técnicas de vanguardia, combinando enfoques ómicos y métodos de inteligencia artificial aplicados a la imagen y a las variables clínicas.

Con todo ello, buscamos predecir y prevenir las exacerbaciones y ajustar las decisiones terapéuticas a cada persona", ha comentado el equipo de investigación de este proyecto.

En este proyecto también colaboran el doctor Darío Antolín Amérigo, de la Unidad de Asma Grave de Excelencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) y la doctora Paula Galván Blasco, de la Unidad de Asma Grave de Excelencia del Hospital Universitario Vall d'Hebron.

Además, ha contado con el respaldo de la Asociación de Apoyo a personas afectadas por el asma en Euskadi y de la Asociación Sevilla Respira.

Los Premios Jóvenes Investigadores de la Fundación AstraZeneca buscan potenciar la investigación entre grupos procedentes de diferentes comunidades autónomas, estructurado en un proyecto de investigación en red, lo cual facilita la obtención de resultados y genera un mayor conocimiento científico mediante el fomento de sinergias entre los diferentes grupos de investigación.

En palabras del equipo "este reconocimiento nos permitirá desarrollar un trabajo colaborativo multidisciplinario entre equipos de investigación clínica y básica de distintas comunidades autónomas, con el objetivo de acercarnos a un manejo más preciso, eficiente y humano del asma en la práctica clínica.

Además, impulsará una investigación "con clara vocación traslacional" que aspira a mejorar la atención y la calidad de vida de las personas con asma.

El presidente de la Fundación AstraZeneca y presidente de AstraZeneca España, Rick R. Suárez, ha asegurado que "el propósito fundamental de la Fundación AstraZeneca es impulsar el talento científico español y promover la excelencia en la investigación. Queremos ser motor de transformación social, por eso, nuestro compromiso es claro: apoyar el talento y dejar huella. Porque solo así lograremos que los avances que celebramos hoy se traduzcan en una mejor calidad de vida para todas las personas".