'Paisajes del Agua. Segovia One Health' para un mejor aprovechamiento del agua en Segovia

SEGOVIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid en Segovia ha acogido hoy, coincidiendo con el Día Internacional del One Heatlh, la presentación del proyecto 'Paisajes del Agua. Segovia One Heatlh', una iniciativa que nace de la alianza entre la Universidad de Valladolid (UVa), el Ayuntamiento de Segovia y la empresa Aquona.

El objetivo de este proyecto es, por una parte, conocer y poner en valor los Paisajes del Agua en la capital segoviana; y por otra, diseñar propuestas técnicas y comunicativas para la recogida y el aprovechamiento del agua de lluvia en la ciudad de Segovia.

Podrán participar en este concurso alumnos de Secundaria, alumnos universitarios y ciudadanía, en general. Las propuestas podrán realizarse hasta el 30 de mayo del próximo año y la inscripción se realizará exclusivamente a través del formulario online de la web.

Durante el curso académico 2022-2023 se llevarán a cabo diversas actividades para que, mediante la investigación y la acción colaborativa, se profundicen y amplíen conocimientos que favorezcan una mejora en la actitud hacia el agua y, especialmente, que modifiquen las

prácticas hacia comportamientos encaminados a la sostenibilidad económica, social y ambiental.

Por su parte, el concejal de Turismo, Miguel Merino, ha señalado que el agua a sido un elemento "muy importante" para la ciudad de Segovia a lo largo de su historia. Además, ha incidido en la "importancia" que tiene la colaboración entre el consistorio y demás instituciones. Por último, ha pedido a la ciudadanía un "uso apropiado" del agua ya que esto traerá consecuencias positivas tanto para nosotros mismos como para la ciudad.

Por otro lado, el responsable de Aquona, Javier del Sol, ha afirmado que el objetivo de Aquona es cuidar el agua de más de 150 municipios en Castilla y León y Castilla la Mancha. En este sentido, ha señalado que la sequía actual está dificultando su gestión, a pesar de considerar a

la ciudad de Segovia "un marco ideal" para su gestión. Del Sol ha finalizado su intervención animando a participar a los ciudadanos y a volcarse con este proyecto y con el cuidado del agua.

La encargada del proyecto en la universidad, Ana Teresa López Pastor, ha señalado la "importancia" del aprendizaje servicio, que están desarrollando en este caso con los alumnos de cuarto curso de Publicidad y Relaciones Públicas, y ha señalado que quieren ampliar a otros

alumnos de diferentes cursos.

Con todo ello, lo que se busca con 'Paisajes del Agua. Segovia One Heatlh' es poner el valor no sólo la importancia del agua en Segovia desde el punto de vista del abastecimiento, sino también desde la apuesta del One Heatlh, es decir, el valor social, cultural, ambiental y

económico que el agua puede tener para un futuro sostenible en la ciudad.