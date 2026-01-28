PSCL cree que la suspensión de la visita de Sánchez abre un precedente que pone "ojo avizor" en actos de la Junta

VALLADOLID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, se ha mostrado "sorprendido" por el criterio de la Junta Electoral al cancelar la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Educación, Milagros Tolón, prevista este miércoles en Valladolid para asistir a una feria de FP.

De la Rosa ha afeado la decisión de la Junta Electoral de Castilla y León "antes de que se produzca el hecho" --la visita de Pedro Sánchez y de Milagros Tolón a la feria de FP-- y "suponiendo que en ese acto se iba a vulnerar la ley electoral", ha ironizado, y ha recordado al respecto que la norma impide hacer anuncios, poner en valor las políticas de los gobiernos o inaugurar obras, no así las visitas a una feria, lo que motivó el recurso por parte del delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha anunciado.

Dicho esto, ha reconocido que la resolución va a llegar tarde puesto que la visita de Pedro Sánchez y Milagros Tolón este miércoles a Valladolid ya no se va a celebrar. "No tiene mucho sentido anticiparse a los hechos para suspender una feria", ha sentenciado De la Rosa que ha advertido de que la decisión de la Junta Electoral de Castilla y León "abre un precedente" y pone "ojo avizor" al partido.

En el caso del Partido Socialista ha asegurado que van a estar "muy pendientes" de lo que hagan la Junta de Castilla y León y el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, con meros actos institucionales, como una visita a un centro educativo, a un centro ocupacional de empleo o a un centro sociosanitario, que los socialistas recurrirán.

"Si este es el listón, ahí estamos todos", ha zanjado Daniel de la Rosa.