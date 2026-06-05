PSCL registrará una PL contra la Violencia Machista acordado con los colectivos como "primer toque" al gobierno PP-Vox

VALLADOLID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista registrará la próxima semana una Proposición de Ley para la adaptación de Castilla y León al Pacto de Estado contra la Violencia Machista, un texto que ha consensuado y trabajado con los colectivos feministas de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma y que plantean como "primera piedra de toque" al nuevo Gobierno de coalición PP-Vox y con una pregunta expresa al Partido Popular para conocer si "va de farol" en este asunto.

"El trabajo ya lo tenemos hecho", ha aseverado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, que ha aseverado que el proyecto de ley que presentará el PSOE tiene "el aval y el consenso de gran parte de la sociedad de Castilla y León" por lo que ha insistido en la necesidad de saber si la voluntad del PP es real o "sólo intenta blanquearse", como, según ha reprochado, hizo a finales de la pasada legislatura cuando la Junta retiró el proyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género al constatar que no tenía acuerdo para salir adelante.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, ha ironizado sobre la "línea efectista" anunciada hoy por Carlos Martínez, al que ha comparado con el "mago Tamariz" que ha presentado esta medida porque "no tenía nada nuevo que contar y mucho que tapar".

Dicho esto, ha asegurado que el Partido Popular va a trabajar "en una línea de unanimidad" de todos los partidos en este asunto, como afirmó ayer el portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, máxime, ha incidido, ante la "importancia" de materias como la igualdad y la lucha contra la violencia machista.

Preguntada por la oposición de Vox a sacar adelante una ley sobre este tema, ha insistido en que el PP se sentará y dialogará con todos y ha apelado a "ir paso a paso" una vez se produzca la investidura del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el próximo martes día 9. "Luego nos sentaremos", ha aseverado Leticia García que ha aclarado además que el acuerdo de gobierno entre PP y Vox no es un acuerdo de máximos ni un tope.

"Nosotros no apoyamos ninguna ley de ese tipo", ha zanjado por su parte el portavoz del Grupo Vox, Carlos Pollán, con independencia, ha añadido, de la decisión que tome el Partido Popular. Pollán ha recordado que el acuerdo firmado entre PP y Vox deja claro que son dos partidos con ideologías distintas y con planteamientos distintos y ha aclarado que el citado pacto de gobierno que habla de la ley de violencia de género "ni de otras muchas cosas".