PSCyL arranca la maquinaria electoral en la calle para movilizar el voto progresista: "Vamos a volver a sorprender"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha anunciado este viernes el inicio de los trabajos de cara a la precampaña y la campaña ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, un proceso en el que la formación socialista centrará sus esfuerzos en lograr la movilización del voto progresista en la Comunidad para "reeditar" un Gobierno de progreso en España. "Vamos a volver a sorprender", ha asegurado.

De la Rosa ha asegurado que la mayoría social y progresista en Castilla y León y en el conjunto del país desea acudir a las urnas para pronunciarse frente a la labor de oposición desplegada por el PP y por Vox. Según ha explicado, el PSOE ha fijado un objetivo claro centrado en activar a la militancia y al electorado en cada uno de los municipios de la Comunidad, sin rehusar el debate ni la confrontación de programas de gobierno.

El dirigente socialista ha avanzado que la formación ha diseñado un trabajo de precampaña y de campaña de "gran intensidad" y con una amplia presencia social. De este modo, ha remarcado que el partido "redoblará" su presencia sobre el territorio durante los 50 días que restan hasta la jornada de reflexión mediante un contacto directo con los ciudadanos en "cada pueblo, comarca y provincia".

Asimismo, el secretario de Organización ha encuadrado la visita prevista del presidente del Gobierno a Castilla y León este domingo con un acto en Ponferrada (León) dentro de la "fortaleza electoral" que, a su juicio, muestra la federación castellano y leonesa. A este respecto, ha recordado que Castilla y León es la única comunidad autónoma donde el PSOE ha superado el 30 por ciento de los votos en las últimas citas electorales.

Respecto a los objetivos fijados para los comicios generales del 29 de noviembre, De la Rosa ha señalado que la meta principal reside en ganar las elecciones en Castilla y León. Para ello, la organización busca igualar o superar los 12 escaños obtenidos en la circunscripción en 2023, así como rebasar la cuota del 32,29 por ciento de los votos lograda en aquellos comicios.

Finalmente, De la Rosa se ha mostrado favorable a la conformación de una candidatura de unidad de las fuerzas que se sitúan a la izquierda del PSOE. A su juicio, este entendimiento resulta aconsejable para articular una mayoría suficiente tras el 29 de noviembre, tras constatar que "ninguna fuerza política obtendrá la mayoría absoluta en las urnas".