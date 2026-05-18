PSCyL augura una subida de precio del "peaje" de Vox a Mañueco, cuya situación "ha empeorado"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez (segundo por la izquierda), en Villablino (León), donde ha participado en la recepción de los participantes de la Marcha Minera. - PSCYL

Sostiene que Mañueco está cada vez "más mimetizado" con Vox y hay "muy poquita diferencia" entre sus postulados y de Abascal

VILLABLINO (LEÓN), 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha augurado una subida del precio del "peaje" que tendrá que pagar el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, a Vox como consecuencia del resultado de las elecciones autonómicas de Andalucía, por lo que la situación "ha empeorado" para el líder del PP en la Comunidad.

Para Martínez, el resultado electoral, que obliga al PP a "entenderse" con Vox también en Andalucía, subirá el "peaje" que tiene que pagar Mañueco y, por ende, los ciudadanos de Castilla y León, para obtener el sillón del poder, "que es lo único que importa".

Según ha señalado, esta "sumisión" a los postulados de Vox por parte del PP perjudica a toda la sociedad y se sustenta una "estrategia electoral partidista" diseñada desde Madrid por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien se ha referido como un "grandísimo estadista".

"Hoy estamos en peores condiciones, pero también somos plenamente conscientes de que al señor Fernández Mañueco le da igual, porque cada vez está más mimetizado con Vox. Hay muy poquita diferencia entre los postulados de Mañueco y los postulados de Abascal, entre los postulados de Feijóo y los postulados de Abascal", ha recalcado Martínez.

Sobre la "prioridad nacional", ha remarcado que la "prioridad" ha de ser la buena prestación de los servicios públicos en Castilla y León y el trabajar por la Comunidad. "Ayer se ponían los pelos de punta cuando hablaban de prioridad nacional, como si fuera un gran éxito colectivo", ha apuntado, para añadir que la prioridad debe fijarse en los mineros, cada una de las provincias de la Comunidad y en aquellos que no tienen oportunidades.

REFLEXIÓN AUTOCRÍTICA DEL PSOE

Finalmente, ha pedido una reflexión "importante" al PSOE porque, ha asegurado, el problema no es "haber perdido en Andalucía", sino la "desconexión" con la ciudadanía. "Ahí tenemos que profundizar y abundar y hacer una reflexión autocrítica desde el interior, pero esa reflexión es el ámbito interno del partido", ha apostillado.

Finalmente, ha expresado la importancia de poner en el centro del foco político a la sociedad de Castilla y León, sus diferencias y necesidades, así como las competencias de la Administración autonómica en la prestación de los servicios públicos básicos de educación, sanidad y protección social.

Carlos Martínez se ha pronunciado de este modo momentos antes de participar, junto a la vicesecretaria general del PSCyL, Nuria Rubio, en la recepción de los participantes de la Marcha Minera en Villablino (León).

